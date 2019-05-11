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社規師成果展 即日在竹北新瓦屋集會堂展出

2019-05-11 17:49聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

107年度新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，11日起至15日在竹北新瓦屋集會堂展出，今天結合市集設置60個攤位，端出社區表演、竹工藝DIY、社區特產等，並把社區提案設計為闖關遊戲，讓民眾從遊戲中，輕鬆了解各項提案成果與社規師精神。

交通旅遊處表示，新竹縣政府從2012年重新啟動社區規劃師培訓計畫，7年來培訓了471位社區規劃師，打造198個社區亮點。去年度的社規師計畫主題為「打造綠色好生活」，特別強調透過生態工法、就地取材、和減法美學來提升新竹縣空間的美感。

社規師計畫主持人曾繡雅表示，去年共有20個社區單位參與培訓，打造24個社區亮點，在88位社規師的齊心努力下，去年社規師提案改社善的面積歷年最大，達到3萬平方公尺，除了比去年多了1萬平方公尺，從總補助款600萬計算，一平方公尺僅花費200元，遠低於市場成本。

成本低的原因在於社規師多以在地材料或二手回收材料取代進口材料，除環保外，也降低材料成本。另外，也以志工代替專業工，降低勞務支出，才能用最低經費完成最大面積的景觀改造。

這次的成果展透過社規師巧手打造亮點縮影，呈現4個不同展場風格，包括「公園改造」翻轉生活的角落，成為三代親子舒活園；「友善環境」守護土地，打造老少共享的樂遊學園；「地方創生」透過創造地方產業，點亮回家的路；「文化資產」藉由工藝和文化，串起有故事的農村。

可看到關西東安社區打造的蜻蜓復育區、金山社區把水泥山路變成手做步道、新豐鄉第一個特色公園，及福龍國小將圍牆高度降低，讓社區長輩及學生拉近關係等。成果展即日起到15日上午10點至下午4點在竹北新瓦屋集會堂展出，歡迎民眾前往參觀。

這次的成果展透過社規師巧手打造亮點縮影，呈現4個不同展場風格，其中包含「地方創生...
這次的成果展透過社規師巧手打造亮點縮影，呈現4個不同展場風格，其中包含「地方創生」透過創造地方產業，點亮回家的路。記者陳斯穎／攝影
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這次的成果展透過社規師巧手打造亮點縮影，呈現4個不同展場風格，其中包含「公園改造...
這次的成果展透過社規師巧手打造亮點縮影，呈現4個不同展場風格，其中包含「公園改造」翻轉生活的角落，成為三代親子舒活園。記者陳斯穎／攝影
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107年度新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，11日起至15日在竹北新瓦屋集會堂...
107年度新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，11日起至15日在竹北新瓦屋集會堂展出，今天結合市集設置60個攤位，端出社區表演、竹工藝DIY、社區特產等，並把社區提案設計為闖關遊戲，讓民眾從遊戲中，輕鬆了解各項提案成果與社規師精神。記者陳斯穎／攝影
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