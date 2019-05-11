戶政事務所協尋生母 失聯20多年母子再重逢

2019-05-11 17:06 中央社 新竹市11日電



新竹市23歲男子於喪母後發現自己非親生，日前找新竹市北區戶政事務所協助，盼能找到親生媽媽，經戶政人員努力下，讓分開20多年的母子重逢，生母說「是最棒的母親節禮物」。

新竹市北區戶政事務所今天表示，該名男子一出生就被收養，不久前因長輩過世，為了辦理繼承事宜、請領戶籍謄本時，才發現原來扶養自己多年的父母是養父母。

為了解自己的身世，男子立刻請戶政事務所協助尋找生母，經戶政人員透過戶政資料搜尋下，找到他親生母親的戶籍地址及電話，戶政人員多次電話聯繫後，終於與生母取得聯繫，並安排母子兩人見面。

這名親生媽媽向戶政人員表示，當年因無法扶養孩子，不得已將兒子出養，這麼多年來其實都有透過各種管道尋找孩子，甚至委託徵信業者協尋，但都石沉大海。

親生媽媽說，日前接到戶政人員的電話，才發現是孩子主動透過政府單位找到她，也非常感謝戶政人員的協助，開心直呼「彷彿是上天藉著戶政單位的力量，為我提前送上母親節驚喜大禮。」

新竹市政府民政處表示，依據新竹市尋親服務實施計畫，申請人設籍新竹市或被尋人曾設籍新竹市、具正當尋親理由者，皆能持身分證明文件至任一戶政事務所申請尋親。

新竹市政府民政處指出，受理尋親案後，戶政事務所不會將被尋人的任何個資提供給申請人，而是將申請人聯絡方式交給被尋人，由被尋人自行決定是否與申請人聯繫，協尋資料及過程絕對保密。