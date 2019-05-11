影／山城古道守護志工隊踏查維護古道 傳承文化

2019-05-11 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



走訪古道，看見先民生活軌跡，苗栗社區大學開辦第三期古道志工培訓學員們，今天來到樟之細路，苗栗縣三灣鄉二寮坑到獅潭鄉紙湖山徑上，在古道上簡易清除路面、除草，傳承過去奉工精神與敬天愛人守護環境善念。

苗栗縣有「山城」之稱，山岳與丘陵面積占全縣82.7%，在地耕耘20年苗栗社大開設踏遍山徑的古道文史踏查班，以「文史調查、自然觀察與清理維護」為三大主軸，至今邁入第3年。第三期古道志工培訓學員班在今年3月開始，共有25名學員報名參加，為期90小時培訓課程，今來到紙湖古道實際操作，學習除草、簡易清除古道路面樹枝、爛泥。

學員們一早先在獅潭鄉義民廟前集合，之後共乘來到紙湖古道路口，出發前，在入口處向伯公拜拜。走進古道，開始忙著修剪古道旁的樹枝，以防毒蛇沿著樹枝攀爬。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙，擔任今天的講師。徐銘謙說，古道基於人類的需求與生活才會因運而生，像是交易，將生產物資挑到外地去賣。台灣千里步道協會執行長周聖心說，古道串連聚落與聚落間道路，以前就是「家門口的小路」，包括結婚、上學、串門走，都是走在古道上。

參與第三期古道志工培訓學員徐翠蓮是家庭主婦，她說，一開始參與只是想健身，在課程帶領下，認識如何維護古道，像是架設繩索、除草，體認古道維護需要集合大家力量完成。

苗栗社區大學主任戴文祥說，古道志工隊主要負責古道路況的維護，早年調查有苗栗縣有70多條古道，現在有一半變成產業道路或是荒煙漫草，從古道，可以了解到地方歷史、人文、生態與產業。