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台、義畫家攜手辦雙人油畫展 桃市文化局登場

2019-05-11 15:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

79歲義大利畫家費南多馬西（Fernando Masi）巡迴世界各地辦畫展，累計五百多場次，今年前進台灣桃園辦展，特別欽點台灣畫家梁馨文攜手辦畫展，今天在桃園市文化局正式開展，展出五十多件油畫作品，梁油畫風格細膩寫實，費南多馬西畫作則奔放熱情，市府文化局歡迎各界藝文愛好者到場參觀，感受東西國際交流、動靜間筆觸激盪的藝術火花。

台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出，今天開幕記者會吸引不少地方仕紳、藝文界人士參與，曾購買梁馨文畫作，將畫作放在官邸的市長鄭文燦下午也親自到場看畫展，肯定國際間藝文交流創造亮點。

費南多馬西現年79歲，第一次畫展從法拉利博物館開始，以素人姿態出現歐洲畫壇超過半世紀，非美術科系出身的他擁有獨特風格，畫風鮮明以明亮色彩交錯畫幅空間，曾到過布魯賽爾、墨西哥城、紐約、巴賽隆以及義大利境內大小城市辦過畫展，共五百多場次，今年再度台灣辦展，特別「欽點」在油畫創作也相當精湛的梁馨文合作在桃園辦雙人畫展．

梁馨文現為桃園美術協會顧問，平日除了潛心創作外，也積極參加獅子會投入公益活動和桃園藝文活動等，相當活躍；她說，其實自己並非從小就開始美術創作，而是因為兒子放棄習畫，自己才開始投入，越畫越有興趣也越有心得，兩年前開第一次個展後，持續累積創作，很榮幸與義大利大師合作辦雙人畫展，「現場每幅畫作都是自己的得意之作」。

梁說，自己的創作以生活深層體驗為素材，花卉、風景、靜謐森林主題等都有，較為細膩溫暖，費南多馬西畫作則以速度和動感取勝，畫幅動感筆勢靈活，希望喜好藝文者都能親自來欣賞，「美術無國界」，欣賞當代藝術時，也能窺探多元藝術觀點、接軌國際。

台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局...
台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出，今天開幕記者會冠蓋雲集。記者張裕珍／攝影
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台灣藝術家梁馨文（左）和義大利畫家費南多馬西（中）首次雙人油畫展即日起至17日在...
台灣藝術家梁馨文（左）和義大利畫家費南多馬西（中）首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出。記者張裕珍／攝影
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台灣藝術家梁馨文（右）和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市...
台灣藝術家梁馨文（右）和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出。記者張裕珍／攝影
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台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局...
台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出。記者張裕珍／攝影
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義大利畫家費南多馬西現年79歲，畫風鮮明以明亮色彩交錯畫幅空間。記者張裕珍／攝影
義大利畫家費南多馬西現年79歲，畫風鮮明以明亮色彩交錯畫幅空間。記者張裕珍／攝影
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台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展開跑，市長鄭文燦（右二）下午...
台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展開跑，市長鄭文燦（右二）下午也特地出席看展。記者張裕珍／攝影
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台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局...
台灣藝術家梁馨文和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出，梁的畫風細膩恬靜。記者張裕珍／攝影
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梁馨文現為桃園美術協會顧問，她和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日...
梁馨文現為桃園美術協會顧問，她和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出。記者張裕珍／攝影
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義大利畫家費南多馬西現年79歲，畫風鮮明以明亮色彩交錯畫幅空間，曾到過布魯賽爾、...
義大利畫家費南多馬西現年79歲，畫風鮮明以明亮色彩交錯畫幅空間，曾到過布魯賽爾、墨西哥城、紐約、巴賽隆以及義大利境內大小城市辦過畫展，共五百多場次，今年再度到台灣辦展。記者張裕珍／攝影
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台灣藝術家梁馨文（右二）和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園...
台灣藝術家梁馨文（右二）和義大利畫家費南多馬西首次雙人油畫展即日起至17日在桃園市文化局1樓大廳展出，梁的畫風細膩恬靜。記者張裕珍／攝影
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義大利文化局鄭文燦
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