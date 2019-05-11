明天母親節 警察媽：蠟燭兩頭燒 感謝同事、家人支持

2019-05-11 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



這是一位女警務佐接到分局長康乃馨忍不住想講的話。

明天母親節，桃園市中壢警分局為了感謝身兼母職的女性同仁平常於工作崗位上不辭辛勞，分局長劉印宮特別致贈康乃馨給分局所有身兼母職的女性同仁及婦女志工。

劉印宮說，講到中壢分局的警職媽咪就一定要提到秘書室警務佐江秀凰，擁有從警38年資歷的她，在分局常被同事稱呼為國寶。

江秀凰育有一子一女，她回憶起民國75年大兒子出生時長官體恤，從交通隊（後改制大隊）調到中壢分局接辦內勤出納業務，分局上下只要有關金錢都必須經手她，工作量相當大。「那時候孩子剛出生，每天真的很想準時下班回家照顧家人」，江秀鳳說，想歸想可是工作不能堆著沒人做，所以常常得要麻煩公婆代為照顧家中幼子，兒子上了小學後多半由安親班照顧。

江秀凰認為職業婦女都是這樣熬過來的，只是做為警察不一樣的是，警察即便是假日遇到勤務時還是要貫徹任務；特別是台灣70年代時正值解嚴時期，常常需要警察維持秩序，當時為了兼顧家庭與工作真的是蠟燭兩頭燒，忙到平日與假日都分不清了，還好同事及家人之間都會互相幫忙打氣加油。

劉印宮指出，警察工作時間長且不分平日假日，對於女性同仁要兼顧工作與家庭是一項相當大的挑戰，也常常因為工作而犧牲親子之間的相處時光，所以贈送康乃馨表示對身兼母職的同仁獻上尊敬及感謝之意。