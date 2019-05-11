親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

總統大選也有戀愛fu 網推「最正助選員」是她！

明天母親節 警察媽：蠟燭兩頭燒 感謝同事、家人支持

2019-05-11 15:12聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

這是一位女警務佐接到分局長康乃馨忍不住想講的話。

明天母親節，桃園市中壢警分局為了感謝身兼母職的女性同仁平常於工作崗位上不辭辛勞，分局長劉印宮特別致贈康乃馨給分局所有身兼母職的女性同仁及婦女志工。

劉印宮說，講到中壢分局的警職媽咪就一定要提到秘書室警務佐江秀凰，擁有從警38年資歷的她，在分局常被同事稱呼為國寶。

江秀凰育有一子一女，她回憶起民國75年大兒子出生時長官體恤，從交通隊（後改制大隊）調到中壢分局接辦內勤出納業務，分局上下只要有關金錢都必須經手她，工作量相當大。「那時候孩子剛出生，每天真的很想準時下班回家照顧家人」，江秀鳳說，想歸想可是工作不能堆著沒人做，所以常常得要麻煩公婆代為照顧家中幼子，兒子上了小學後多半由安親班照顧。

江秀凰認為職業婦女都是這樣熬過來的，只是做為警察不一樣的是，警察即便是假日遇到勤務時還是要貫徹任務；特別是台灣70年代時正值解嚴時期，常常需要警察維持秩序，當時為了兼顧家庭與工作真的是蠟燭兩頭燒，忙到平日與假日都分不清了，還好同事及家人之間都會互相幫忙打氣加油。

劉印宮指出，警察工作時間長且不分平日假日，對於女性同仁要兼顧工作與家庭是一項相當大的挑戰，也常常因為工作而犧牲親子之間的相處時光，所以贈送康乃馨表示對身兼母職的同仁獻上尊敬及感謝之意。

劉印恭也趁母親節和同仁自拍合照，祝偉大的警職媽咪們，母親節快樂。

劉印恭送女警康乃馨祝賀母親節，不忘玩美拍。記者鄭國樑/翻攝
劉印恭送女警康乃馨祝賀母親節，不忘玩美拍。記者鄭國樑/翻攝
分享
江秀凰從分局長劉印宮手上接下康乃馨，從警38年有許多寶貴經驗分享。記者鄭國樑/翻...
江秀凰從分局長劉印宮手上接下康乃馨，從警38年有許多寶貴經驗分享。記者鄭國樑/翻攝
分享
劉印宮指出，警察工作時間長且不分平日假日，對於女性同仁要兼顧工作與家庭是一項相當...
劉印宮指出，警察工作時間長且不分平日假日，對於女性同仁要兼顧工作與家庭是一項相當大的挑戰。記者鄭國樑/翻攝
分享

警察母親節
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

母子離散23年慶團聚 戶政所尋人任務送上母親節大禮

2019-05-11 12:43

母親節願望 水蜜桃阿嬤：盼能打工養家

2019-05-11 12:34

「請給我打零工的機會」 水蜜桃阿嬤的母親節願望

2019-05-11 10:26

同婚登記…苗市戶所稱「去台北登記」 民政處致歉

2019-05-11 07:44

回響／苗29線設LED警示牌 點亮石虎光明燈

2019-05-11 00:01

竹市明湖公園斥資2千萬 返老還「童」

2019-05-10 23:07

苗栗家扶群創店扶弱10年 紓困貸款無人延遲還款

2019-05-10 23:06

大溪透明電梯每月6萬人次搭乘 桃市擬增設第2座

2019-05-10 23:02

桃市將改善20處路口 楊梅5路口設退縮斑馬線

2019-05-10 22:59

新住民受扶助當超商工讀生 如今她自立開店

2019-05-10 19:54

母親節活動太溫馨 熱情阿姨跑上台吹口琴秀兩手

2019-05-10 19:47

大溪透明景觀電梯年吸72萬人 桃市評估新增第2座

2019-05-10 19:44

體恤女警辛勞 八德分局長贈母親節蛋糕、康乃馨

2019-05-10 19:24

龍潭警分局推行客語教學 分局長率員團練客語

2019-05-10 17:21

竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57

桃市府攜手榮服處15日辦徵才 職缺月薪最高7萬元

2019-05-10 16:56

桃園復興區表揚10位模範母親 100位熱心公益媽媽

2019-05-10 16:51

苗29線設LED警示牌 照亮石虎回家

2019-05-10 14:21

竹市18日辦東門辦桌 邀大家作夥呷飯欣賞樂團演出

2019-05-10 13:39

母親節前「求婚潮」 24～82歲求好因緣男女增加

2019-05-10 12:40

苗29線友善動物通道設LED警示牌 照亮石虎回家路

2019-05-10 11:08

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

郭台銘訪博士雞排 現炸雞排稱「當初有眼不識泰山」

2019-05-10 20:13

摘1片賺5元 1對母子靠荔枝椿象卵片2天賺2萬多元

2019-05-10 21:09

「請給我打零工的機會」 水蜜桃阿嬤的母親節願望

2019-05-11 10:26

和平島考古重大發現 挖出粗繩紋陶似十三行遺址

2019-05-10 20:28

影／韓國瑜「吸毒」後的照片曝光 韓驚呼「我的天啊」

2019-05-10 16:56

1班12童發燒請假 師怕報告寫不完拜託家長「封口」

2019-05-10 20:43

一碗麵故事 魏家小兒子想告訴天上媽媽「我們都很乖」

2019-05-11 10:31

影／用人受質疑 韓國瑜總質詢後公布3局長人事

2019-05-10 17:52

影／夜市大亨江欽良沈潛1年半 寶島時代村重新開幕

2019-05-11 11:16

新北奪命斑馬線10處 永和占3處

2019-05-10 23:02

竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57

大溪透明景觀電梯年吸72萬人 桃市評估新增第2座

2019-05-10 19:44

台東幸福住宅基建8月完工 縣府開放看屋 有喜有憂

2019-05-11 11:54

同婚登記…苗市戶所稱「去台北登記」 民政處致歉

2019-05-11 07:44

日本盛岡山車遊行將4度到花蓮 規模更勝以往

2019-05-10 23:11

王惠美怎麼了？ 當起播音員還玩快閃

2019-05-10 20:43

富貴市場改建 林右昌：市府出土地尋求合作

2019-05-10 20:14

時代力量美女提當選無效敗訴 她要投入明年初立委選舉

2019-05-10 17:07

替子孫保護好山好水 韓國瑜：反對「馬頭山」設掩埋場

2019-05-10 21:21

高屏大橋機車道易車禍回堵挨轟智障工程 三工處有解方

2019-05-10 19:31

台南市唯一女分局長 貼心這樣慶祝母親節

2019-05-10 19:22

新北10大肇事路段 新莊中正路連冠 中和占5處

2019-05-10 23:09

新北鶯歌大漢溪支流疑遭消毒水汙染 環保局漏夜追查

2019-05-10 20:46

母子離散23年慶團聚 戶政所尋人任務送上母親節大禮

2019-05-11 12:43

新北長者免費配老花眼鏡邁入第3年 已近12萬人受惠

2019-05-10 16:56

影／昔日重批 郭台銘今造訪博士雞排初體驗

2019-05-10 20:42

總年齡超過2000歲 新北土城長者走秀圓青春夢

2019-05-10 16:36

最新民調提升 黃偉哲：給媽媽最好的母親節禮物

2019-05-10 17:20

柯粉這樣酸韓粉？LINE被截圖 蔡壁如澄清是誤傳

2019-05-10 17:06

台水董座不拆北港5棟舊宿舍 議員：當過縣長就是不一樣

2019-05-11 12:22

影／高美蘭之子趙子淵任市長秘書 韓：工作認真、勤奮

2019-05-10 17:41

中興新村私人文資老建築 報南投文化局核准修復

2019-05-10 16:56

影／現代老萊子 失智症權威醫師與失智母互動感人

2019-05-11 09:59

這個益生菌株好厲害 助愛文芒果過外銷最嚴藥檢

2019-05-10 18:04

車牌貼反光貼紙、噴反光液 新北警列重點取締

2019-05-10 19:55

一個公園兩個名 嘉市議員要求正名

2019-05-10 16:40

水利會長發送小神衣 誠心祈求風雨順、萬民安

2019-05-11 10:28

影／韓國瑜參加女壘開球展球技 關懷弱勢

2019-05-11 12:07

9票落選當選無效之訴被駁回 何文海：至感欣慰

2019-05-10 17:42

台蕉銷日由顛峰跌至谷底 農糧署秀台蕉重返日本成績單

2019-05-10 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top