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鄭文燦表揚模範母親 不忘育兒津貼公私立幼園補助加碼

2019-05-11 14:40聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天出席大溪區慶祝母親節表揚活動，並表示母親為人妻、為人母，當了阿嬤還要照顧孫子，長年身兼多職的付出，十分辛苦和偉大，受表揚的模範母親，有的養育子女有成，有的幫助夫婿成為社會表率，有的走過人生辛苦，挑戰命運等，無私的付出和貢獻成為獲選模範母親的關鍵，不僅展現母愛在平凡中的偉大，也成就每個家庭精彩的故事。

鄭市長強調，母親總是把最好的留給子女，希望家人要更珍惜與母親相處的機會，鼓勵母親多從事志工或到各地旅遊等，拓展視野，讓生活過得更開心。

鄭文燦指出，市府照顧年輕家庭，積極推動準公共化政策、生育補助、育兒津貼、幼教津貼等社福措施，其中育兒津貼中央政策推動0至4歲幼兒每月補助2500元，桃園加碼0至3歲多500元補助至3000元，4歲比照中央補助2500元；今年8月1日準公共化上路。

非營利幼兒園每月學費降至3500元，私立幼兒園每月學費降至4500元。去年市府也採取幼教扎根政策，4歲中班推行公立幼兒園免學費、私立幼兒園原本每年補助3萬元， 8月1日起也將提高到5萬4000元至6萬6000元，可大幅降低年輕家庭的負擔。另外，今年5月報稅，單身及扶養1至2位幼兒者，可降低繳稅金額或免繳稅，約有500多萬人受惠，希望讓年輕一代敢生、能養。

鄭文燦也談到觀光，指出大溪區獲得交通部觀光局票選的全台10大觀光小鎮之一，觀光局提出地方亮點計畫，桃園因石門水庫獲得約3億8000補助，市府利用補助正在興建溪州轉運站，目前研議向中央提出從山城開始，經過慈湖、角板山、小烏來、羅浮、達觀山到拉拉山的北橫線地方觀光亮點計畫，提案爭取3億元經費，相信以大溪的美，一定可以順利通過提案，發展大溪觀光。

大溪區長陳嘉聰表示，每位母親都身兼好太太、好媳婦、好媽媽等多重角色，母愛獨一無二，呵護與照顧更是永不止息。大溪區108年度慶祝母親節表揚活動，由大溪區各里辦公處及原住民族協進會推薦，共計表揚29位、平均年齡約67歲的模範母親，表彰她們偉大的母愛。

大溪區公所也安排5月18、19日舉辦「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」大溪區初賽及複賽，5月25日於月眉山豬湖自然生態公園舉辦健行活動等，希望透過各項慶祝活動，感謝母親為家庭、為社會付出的辛勞，也期望大家體認到母親的偉大。

模範母親由家人陪同到場接受表揚，並利用難得的機會合照全家福。圖/桃園市政府新聞處...
模範母親由家人陪同到場接受表揚，並利用難得的機會合照全家福。圖/桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦向每位模範母親賀節，向她們終年辛苦付出致意。圖/桃園市政府新聞處提供
鄭文燦向每位模範母親賀節，向她們終年辛苦付出致意。圖/桃園市政府新聞處提供
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桃園市大溪區公所慶祝母親節表揚模範母親。圖/桃園市政府新聞處提供
桃園市大溪區公所慶祝母親節表揚模範母親。圖/桃園市政府新聞處提供
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幼兒園鄭文燦模範母親母親節
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