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桃園淨灘清出垃圾逾2.4噸 首次參加中學生嚇到了

2019-05-11 13:56中央社 桃園11日電

桃園市政府環保局今天舉行淨灘活動，回收清理廢棄物達2.4公噸，以丟棄垃圾、保特瓶、漁網最多，讓不少首次參與淨灘的國、高中生大吃一驚，更深感勿亂丟垃圾的重要性。

桃園市政府環保局上午在觀音區富林溪出海口舉行今年第2場「桃園愛淨灘」活動，吸引200多位少志工一起共襄盛舉，還有外國人也響應愛台灣，一起加入淨灘行列。其中有些國、高中生在得知淨灘所回收的垃圾量達2.4公噸，才自覺「海邊垃圾量真不少」，表示未來不會再亂丟垃圾，也會宣導給同學知道。

環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，每年冬天到隔年春天盛行東北季風，常有外地廢棄物隨著洋流漂到台灣沿岸，也是海岸廢棄物最頻繁出現的時候。這些東西隨著冬天的雨季沖入海中，又被潮水帶回沙灘上，新舊交疊，造成環境的負擔。

環保局說，今天淨灘共清理2.4公噸的廢棄物，其中以垃圾、保特瓶、漁網、漂浮木最多，環保局將廢棄物整理後，將把寶特瓶分類回收，並與專責單位合作，進行破碎、抽紗，製成成煥然一新的環保產品。

另外，環保局指出，桃園海岸有許多，包括許厝港濕地等珍貴的自然資源，北起埔心溪，南至觀音區富林溪出海口，面積寬闊，吸引不同野鳥聚集；由於淨灘地點鄰近濕地最南端，且正值水鳥繁殖的季節，環保人員也呼籲在海邊遊憩的朋友放輕腳步，避免打擾，給水鳥留下寧靜的空間。

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