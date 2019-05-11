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母子離散23年慶團聚 戶政所尋人任務送上母親節大禮

2019-05-11 12:43聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

23歲蔡姓男子的母親去世後，到戶政所申領戶籍謄本才發現自己竟是養子，日前到新竹市北區戶政事務所便民服務櫃台求助，希望協尋生母，戶政人員透過戶籍資料連繫張姓生母，她高興的說，透過許多管道都找不到孩子，沒想到戶政人員告訴她這個好消息，失散23年的母子在母親節前團聚，張姓生母直說「這是最棒的母親節禮物」。

新竹市北區戶政事務所指出，蔡姓男子出生後即被收養，從來不知道自己是被出養，今年2月間他的母親去世後，他因辦理繼承等事宜到戶政所請領戶籍謄本，才驚覺原來扶養自己多年的父母竟是養父母。

幾經思考，為了解自己的身世，5月3日他到北區戶政所求助，希望協尋生母，戶政人員透過戶政資料搜尋，找到他的生母張姓婦人戶籍地址及電話，幾經連繫後，蔡姓男子終於在6日與闊別23年的生母團聚。

42歲的張姓婦人告訴戶政人員，當初因故無法扶養孩子，不得已才將兒子出養，心中一直牽掛著孩子，多年來一直透過各種管道尋找孩子，甚至委託徵信業者協尋，但都石沉大海，沒想到兒子主動透過戶政單位找到她，「很感激戶政人員的熱心幫忙，主動告訴她這個好消息！」，為她提前送上母親節驚喜大禮。

北區戶政所人員昨天探訪這對母子，蔡男因出了小車禍在醫院接受檢查，生母推著輪椅悉心照顧，母子倆溫馨互動，也讓戶政人員深深感動。

市府民政處指出，依新竹市尋親服務實施計畫，申請人設籍竹市或被尋人曾設籍竹市、具正當尋親理由者，皆能持身分證明文件至全市各戶政所申請尋親。

北區戶政所也請民眾放心，受理尋親案後，不會將被尋人任何個資提供給申請人，而是將申請人聯絡方式交給被尋人，由被尋人自行決定是否與申請人聯繫，協尋資料及過程絕對保密，有需要的民眾可將這項尋人的超級任務交給戶所，會全力協助一圓尋親夢。

張姓婦人陪著離散23年的兒子到醫院檢查，溫馨互動讓人動容。圖／新竹市政府提供
張姓婦人陪著離散23年的兒子到醫院檢查，溫馨互動讓人動容。圖／新竹市政府提供
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