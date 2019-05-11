掌握父母子女就醫資訊 健康存摺新增眷屬管理功能

2019-05-11 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



健保署北區業務組與新竹縣竹北市公所今天在水圳森林公園舉辦「健康存摺e手握 全家幸福媽咪go」嘉年華活動，由健保署設攤宣導相關業務，鼓勵大家透過健保快易通APP下載「健康存摺」，可輕鬆掌握個人近3年就醫資訊，今年更增加眷屬管理功能，讓民眾方便查詢子女或父母的醫療紀錄。

健保署表示，希望藉此活動來推廣健康存摺、分級醫療等措施，全民健保開辦24年，是台灣社會安全及維護民眾健康的重要政策，高品質的醫療照護屢被國際媒體讚揚，特別感謝醫界夥伴的辛勞付出及全體國民長久以來的支持與肯定。

此次活動推廣的重點是健康存摺新增的眷屬管理功能，103年推出的健康存摺，目前已有114萬人下載，民眾只要下載全民健保行動快易通APP，就能在APP內使用健康存摺，就可輕鬆掌握個人最近3年就醫資訊，包含健康檢查資料，還可提醒四癌篩檢、洗牙時間等。

健保署指出，今年5月新增的眷屬管理功能，是因現代人生活型態轉變，子女在外地念書、工作，無法時刻掌握家人的健康情況，因此為了滿足民眾的需求而增設。家長可透過此功能查詢15歲以下小朋友的就醫紀錄，而想查看超過15歲子女或父母親的就醫資訊，則需請子女及父母下載APP後並授權，就能掌握父母親就醫與用藥的情形。

嘉年華活動現場設置28個攤位，如「分級醫療安 厝邊醫師讚」攤位，讓民眾透過「健保轉運讚」輪盤有奬徵答遊戲，了解正確就醫習慣，「健康存摺e把罩」攤位，在健保署同仁親切指導下載，媽咪能立即掌握家人的就醫訊息，另有醫事團體提供免費健康檢測、用藥、器官捐贈、居家醫療及各項預防保健衛教等服務。