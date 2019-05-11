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用路人注意！台61線苗栗段13日起兩工程實施交管、封閉

2019-05-11 12:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

交通部公路總局苗栗工務段辦理台61線路面刨鋪施工作業，5月13日上午9點起到同月22日下午5點，封閉苗栗縣竹南鎮到後龍鎮南下主線；15、16日連2天晚間9點到隔天清晨6點辦理台61線後龍觀海大橋檢測作業，後龍觀海大橋全線封閉，禁止人車通行，請用路人在施工期間遵循交維設施指示行駛並改走替代道路

苗栗工務段表示，辦理台61線路面刨鋪施工作業，5月13日上午9點起同月22日下午5點，辦理路面刨鋪施工作業，封閉台61線93K+500（竹南鎮）～101K+400（後龍鎮）南下主線，封閉期間，車輛改道行駛台61線南下慢車道，請用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

苗栗工務段辦理台61線後龍觀海大橋檢測作業，5月15日晚間9點至16日早晨6時、與16日晚間9點至次17日早晨6點，連續2日夜間施工。苗栗工務段表示，配合作業管制區域，後龍觀海大橋全線封閉，禁止人車通行，請用路人於施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。

 後龍觀海大橋封閉時段的替代道路：

●北上車輛：行至台61線後龍交流道（105K+900）匯出銜接至公路（台6線），左轉縱貫公路（台1線）接中華路（苗9線），再左轉至龍山路（苗9線），左轉大山腳路（苗11線）行駛至台61線右轉往竹南。

  ●南下車輛：行至101.2K左轉大山腳路（苗11線），右轉龍山路（苗9線）再右轉接中華路（苗9線），直行接縱貫公路（台1線）右轉接至公路（台6線）駛至台61線往通霄。

苗栗工務段辦理台61線後龍觀海大橋檢測作業，5月15日晚間9點至16日早晨6時、...
苗栗工務段辦理台61線後龍觀海大橋檢測作業，5月15日晚間9點至16日早晨6時、與16日晚間9點至次17日早晨6點，連續2日夜間施工，請用路人在施工期間遵循交維設施指示行駛及改走替代道路。圖／苗栗工務段提供
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