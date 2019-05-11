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中壢高商首度南向締盟 與泰國3職業學院締姊妹校

2019-05-11 10:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市立中壢高商與泰國學界、產業界交流合作，與泰國南邦職業學院(Lampang Vocational College)、素可泰職業學院(Sukhothai Vocational College) 、南奔技術學院(Lamphun Technical College)舉行締結姊妹校簽約儀式，積極推動壢商學生與姊妹校各項海外研習活動及產業實務交流，連結學生職涯規劃與就業發展，厚植學生的國際力。

泰國南邦職業學院校長暨泰北職業教育聯盟負責人PONLIT CHINDALUANG，與素可泰職業學院校長PETAI SUESUTJAPHONG、南奔技術學院校長WATCHARAPONG FUNTIP、清邁技術學院校長SOMCHAI AEUNGMAITREEPIROM、清邁理工學院(Chiangmai Polytechnic College)、岡山農工、佳冬農工等六所職業院校，組成聯合參訪教師團共23名成員，到中壢高商參訪交流，其中南邦職業學院等3校進一步與中壢高商簽訂合作交流備忘錄，締結為姊妹校。

締結姊妹校簽約儀式在中壢高商校長蘇鴻銘、岡山農工校長張福祥及泰方3所職業學院校長致詞後，蘇校長分別與3校簽署合作交流備忘錄。簽約儀式完成後，蘇鴻銘校長特地與壢商一級主管及師生代表，接待遠道而來的聯合參訪教師團成員巡禮壢商校園，參觀壢商校史展覽館、博雅圖書館、壢商藝文中心、資訊大樓、模擬法庭等校園軟硬體設施。

蘇鴻銘介紹壢商自1954年創校以來的歷史沿革、辦學績效、高中職課程設計、教學設備、藝文環境和國際交流現況。同時，PONLIT CHINDALUANG也介紹了南邦職業學院和泰北職業教育聯盟的運作情形，及合作需求，期盼台、泰雙方藉由締結姊妹校的形式，發展雙方合作模式，開啟師生交流學習。

參訪過程中 PONLIT CHINDALUANG對於壢商博雅圖書館雅緻舒適的空間設計及藝文中心的藝術展品深感興趣，同時也對壢商師生熱情的招待留下深刻印象，參訪交流結束前，泰方再次誠摯邀請我方進行回訪交流。

蘇鴻銘說，壢商向來重視國際教育文化交流，近年來更是多次接待日、美、歐等外國學校師生參訪及國際交換生。例如2018年11月壢商全校動員接待日本千葉縣「我孫子高校」，由校長千葉和也率345位師生到壢商交流；同月又接待日本佐賀縣鳥棲商業高中學校師生兩天一夜的參訪行程。此外，壢商每年定期舉辦為期一周的「日本國際教育旅行」，也深獲學生的喜愛與支持。

蘇鴻銘強調，南邦職業學院、素可泰職業學院、南奔技術學院、清邁技術學院、清邁理工學院，都是泰北地區重視技職教育、科學應用與全球化的技職學院，此次中壢高商能與其中三所職業技術院校締結為姊妹校，這是壢商創校65年來首次的南向創舉，相信這次的締盟合作，更能協助壢商學子國際移動力的增長，深化四校情誼，並透過學術與社團活動，擴大教育交流發展。

中壢高商校長蘇鴻銘與泰國三所職業學院簽訂姊妹校合影。圖/桃園市立中壢高商提供
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中壢高商、泰國三所姐妹校、岡山農工及佳冬農工全體與會人員合影。圖/中壢高商提供
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泰國3所職院校和壢商締結姐妹校，也參觀學校教學環境。圖/中壢高商提供
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中壢高商校長蘇鴻銘、岡山農工校長張福祥及泰國三所姐妹校校長合影。圖/中壢高商提供
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全球化時代來臨，國際化交流合作勢在必行。圖/中壢高商提供
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