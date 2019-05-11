親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

永安消防隊新建築有觀光味 鄭文燦：給消防弟兄大支持

2019-05-11 08:57聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市永安消防分隊新建工程進行中就入圍市政府公共工程金品獎，完工啟用後，市長鄭文燦稱讚整棟建築不但表現高品質的消防分隊，建築設計特別融入永安漁港觀光特色，塑造海浪意象及重覆的韻律感，呼應永安分隊臨海特性及海上消防救難出勤特色，打造成為兼具漁港及綠建築元素的消防守護站。

永安消防分隊原辦公廳舍狹窄老舊，也因位於永安漁港區內，許多救護設施長期受海風侵襲損害，市府因此決定遷建分隊，新址原本是新屋區公所經管的停車場用地，變更為機關用地，附近有防風林出入動線方便，可有效提高防災能力。新的分隊為3層樓RC構造建築，總樓地板面積約882坪，工程總經費9172萬元。

鄭文燦主持啟用典禮時表示，今年適逢消防局成立20週年，市府陸續完成楊梅區埔心、龜山區坪頂、復興區巴陵、八德區市級消防局訓練中心暨防災教育館，和昨天啟用的新屋區永安等消防分隊廳舍，消防局訓練中心暨防災教育館啟用後，參觀人潮絡繹不絕，不僅提供打火弟兄火場安全訓練良好場地，也提升市民防災意識。

埔心消防分隊有「7星級的消防分隊」美喻，市府另外在八德北景雲營區成功爭取設置八德消方分藂 ，幼獅工業區內的幼獅消防分隊已開工，新屋、埔子分隊正在規畫中，還有新坡分隊土地在確定後也會進行規畫，未來中壢區興國分隊也將從興國市場移至環北路，讓消防車進出更方便。鄭文燦市府要大幅改善消防人力、車輛與裝備，成為消防弟兄最大的支持。

鄭文燦說，市府規畫串聯永安漁港、農博基地、後湖溪泛舟、北岸藻礁、南岸石滬以及青年體驗學習園區、客庄休閒農場等體驗，展現沿海亮點。「2019桃園農業博覽會」9月登場，市府編列約1億8000萬元，農委會補助2億元經費活動會更加精彩。明年準備將農博基地轉型為舉辦露營、音樂會和展覽的多元活動基地，期望打造新屋成為戶外活動的天堂。

消防局長謝呂泉指出，永安分隊新建工程獲行政院補助款6163萬元，另3009萬元由市府預算支應，也獲得北區水資源局補助131萬元建置雨水貯留池系統，強化水資源循環利用。新的建築可供36位消防人員、7部救災車輛及3部救護車輛進駐，有效解決舊廳舍老舊、狹小及消防裝備器材長期受海風吹蝕之困擾。

桃園市長鄭文燦說，市府要大幅改善消防人力、車輛與裝備，成為消防弟兄最大的支持。記...
桃園市長鄭文燦說，市府要大幅改善消防人力、車輛與裝備，成為消防弟兄最大的支持。記者鄭國樑／攝影
分享
永安消防分隊新址新建築啟用，因為在海岸風景區內，建築物有觀光味。記者鄭國樑／攝影
永安消防分隊新址新建築啟用，因為在海岸風景區內，建築物有觀光味。記者鄭國樑／攝影
分享

綠建築鄭文燦水資源
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

苗栗家扶群創店扶弱10年 紓困貸款無人延遲還款

2019-05-10 23:06

回響／苗29線設LED警示牌 點亮石虎光明燈

2019-05-11 00:01

竹市明湖公園斥資2千萬 返老還「童」

2019-05-10 23:07

大溪透明電梯每月6萬人次搭乘 桃市擬增設第2座

2019-05-10 23:02

桃市將改善20處路口 楊梅5路口設退縮斑馬線

2019-05-10 22:59

新住民受扶助當超商工讀生 如今她自立開店

2019-05-10 19:54

母親節活動太溫馨 熱情阿姨跑上台吹口琴秀兩手

2019-05-10 19:47

大溪透明景觀電梯年吸72萬人 桃市評估新增第2座

2019-05-10 19:44

體恤女警辛勞 八德分局長贈母親節蛋糕、康乃馨

2019-05-10 19:24

龍潭警分局推行客語教學 分局長率員團練客語

2019-05-10 17:21

竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57

桃市府攜手榮服處15日辦徵才 職缺月薪最高7萬元

2019-05-10 16:56

桃園復興區表揚10位模範母親 100位熱心公益媽媽

2019-05-10 16:51

苗29線設LED警示牌 照亮石虎回家

2019-05-10 14:21

竹市18日辦東門辦桌 邀大家作夥呷飯欣賞樂團演出

2019-05-10 13:39

母親節前「求婚潮」 24～82歲求好因緣男女增加

2019-05-10 12:40

苗29線友善動物通道設LED警示牌 照亮石虎回家路

2019-05-10 11:08

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

郭台銘訪博士雞排 現炸雞排稱「當初有眼不識泰山」

2019-05-10 20:13

摘1片賺5元 1對母子靠荔枝椿象卵片2天賺2萬多元

2019-05-10 21:09

雞排文來了！當年挨郭董罵浪費資源 「雞排博士」爆紅

2019-05-10 15:39

信義市場拆了就蓋不回去 基隆市府相中這塊地

2019-05-10 14:30

這是真的！雞排博士：郭董雞排今晚6時30分起發送

2019-05-10 15:20

影／韓國瑜「吸毒」後的照片曝光 韓驚呼「我的天啊」

2019-05-10 16:56

和平島考古重大發現 挖出粗繩紋陶似十三行遺址

2019-05-10 20:28

不是媽祖！這間廟好夯 傅崐萁蔡英文都來拜

2019-05-10 11:35

影／用人受質疑 韓國瑜總質詢後公布3局長人事

2019-05-10 17:52

1班12童發燒請假 師怕報告寫不完拜託家長「封口」

2019-05-10 20:43

107歲不挑食、106歲還能呷土豆 雲林人瑞媽媽超猛

2019-05-10 12:14

為交通安全 宜蘭市無償讓出公告價上億元的土地

2019-05-10 14:22

太平山花季登場 「仙女手套」開花美麗卻碰不得

2019-05-10 12:04

竹市18日辦東門辦桌 邀大家作夥呷飯欣賞樂團演出

2019-05-10 13:39

免費打芒趣！嘉縣鹿草土芒果二度結果 封路再打1次

2019-05-10 10:21

竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57

新北奪命斑馬線10處 永和占3處

2019-05-10 23:02

大溪透明景觀電梯年吸72萬人 桃市評估新增第2座

2019-05-10 19:44

誤會大了！司機躺車底修車 警當成事故傷患

2019-05-10 10:02

藍議員送暖韓國瑜 批民進黨議員和高市前朝執政

2019-05-10 13:47

時代力量美女提當選無效敗訴 她要投入明年初立委選舉

2019-05-10 17:07

富貴市場改建 林右昌：市府出土地尋求合作

2019-05-10 20:14

日本盛岡山車遊行將4度到花蓮 規模更勝以往

2019-05-10 23:11

大學姐遭黑函攻擊搞垮士氣 林筱淇：不會去追究

2019-05-10 14:45

高屏大橋機車道易車禍回堵挨轟智障工程 三工處有解方

2019-05-10 19:31

花蓮市垃圾場聯外道路遭台肥封阻 公所憂衍生垃圾大戰

2019-05-10 13:46

台南市唯一女分局長 貼心這樣慶祝母親節

2019-05-10 19:22

新北行動玩具車 前進三峽為幼兒共融學習出力

2019-05-10 10:21

王惠美怎麼了？ 當起播音員還玩快閃

2019-05-10 20:43

新北鶯歌大漢溪支流疑遭消毒水汙染 環保局漏夜追查

2019-05-10 20:46

新北長者免費配老花眼鏡邁入第3年 已近12萬人受惠

2019-05-10 16:56

總年齡超過2000歲 新北土城長者走秀圓青春夢

2019-05-10 16:36

替子孫保護好山好水 韓國瑜：反對「馬頭山」設掩埋場

2019-05-10 21:21

用路人注意！基隆東岸高架橋明起20天 每晚單向封閉施工請改道

2019-05-10 11:37

罕見！ 防小蝙蝠路殺 公路總局研擬季節性降速

2019-05-10 15:55

影／昔日重批 郭台銘今造訪博士雞排初體驗

2019-05-10 20:42

柯粉這樣酸韓粉？LINE被截圖 蔡壁如澄清是誤傳

2019-05-10 17:06

最新民調提升 黃偉哲：給媽媽最好的母親節禮物

2019-05-10 17:20

影／高美蘭之子趙子淵任市長秘書 韓：工作認真、勤奮

2019-05-10 17:41

這個益生菌株好厲害 助愛文芒果過外銷最嚴藥檢

2019-05-10 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top