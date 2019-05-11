永安消防隊新建築有觀光味 鄭文燦：給消防弟兄大支持

2019-05-11 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市永安消防分隊新建工程進行中就入圍市政府公共工程金品獎，完工啟用後，市長鄭文燦稱讚整棟建築不但表現高品質的消防分隊，建築設計特別融入永安漁港觀光特色，塑造海浪意象及重覆的韻律感，呼應永安分隊臨海特性及海上消防救難出勤特色，打造成為兼具漁港及綠建築元素的消防守護站。

永安消防分隊原辦公廳舍狹窄老舊，也因位於永安漁港區內，許多救護設施長期受海風侵襲損害，市府因此決定遷建分隊，新址原本是新屋區公所經管的停車場用地，變更為機關用地，附近有防風林出入動線方便，可有效提高防災能力。新的分隊為3層樓RC構造建築，總樓地板面積約882坪，工程總經費9172萬元。

鄭文燦主持啟用典禮時表示，今年適逢消防局成立20週年，市府陸續完成楊梅區埔心、龜山區坪頂、復興區巴陵、八德區市級消防局訓練中心暨防災教育館，和昨天啟用的新屋區永安等消防分隊廳舍，消防局訓練中心暨防災教育館啟用後，參觀人潮絡繹不絕，不僅提供打火弟兄火場安全訓練良好場地，也提升市民防災意識。

埔心消防分隊有「7星級的消防分隊」美喻，市府另外在八德北景雲營區成功爭取設置八德消方分藂 ，幼獅工業區內的幼獅消防分隊已開工，新屋、埔子分隊正在規畫中，還有新坡分隊土地在確定後也會進行規畫，未來中壢區興國分隊也將從興國市場移至環北路，讓消防車進出更方便。鄭文燦市府要大幅改善消防人力、車輛與裝備，成為消防弟兄最大的支持。

鄭文燦說，市府規畫串聯永安漁港、農博基地、後湖溪泛舟、北岸藻礁、南岸石滬以及青年體驗學習園區、客庄休閒農場等體驗，展現沿海亮點。「2019桃園農業博覽會」9月登場，市府編列約1億8000萬元，農委會補助2億元經費活動會更加精彩。明年準備將農博基地轉型為舉辦露營、音樂會和展覽的多元活動基地，期望打造新屋成為戶外活動的天堂。