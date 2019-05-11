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同婚登記 苗市戶所稱「去台北登記」苗縣民政處致歉

2019-05-11 07:44聯合報 記者劉星君╱即時報導

同性婚姻將在5月24日合法化，苗栗縣今舉辦苗縣史上第一場平權遊行，由於苗栗縣未開放5月24日當天預約登記，甚至有民眾打電話詢問相關事宜，遭苗市戶所人員稱「去台北登記」。昨議會民政處工作報告，時代力量議員曾玟學、宋國鼎對此提出詢問，苗縣民政處長彭基山說，對於同仁回答態度，讓同志朋友感到服務不友善，非常抱歉，會加強人員素養並再教育。

時代力量苗縣議員曾玟學、宋國鼎提出詢問，為什麼苗縣沒有開放同婚登記預約？苗縣對於同婚預約登記是否準備好了嗎？等相關問題。

「預約只是一個形式，重要的是苗栗縣政府能不能提供完善的服務。」苗縣民政處長彭基山說，苗栗縣沒有開放同婚預約，因為苗栗縣準備好了，不用來預約，隨時都可以服務。一般預約有兩種情況，人數很多、還沒準備好需要排定，預約通常是指假日、例假日，才需預約。

5月24日開放同婚合法，但至今中央未訂出專法，彭基山坦言，是要用民法、還是依專法，光是結婚年齡規範就不同。民法，男性18歲、女性16歲才可以結婚。專法是不是也是比照這樣方式，如果16歲男性登記同婚，到底能不能結婚？標準無法擬定，因為兩個法的依循不一樣。彭基山說，5月24日當天，若立法院沒通過專法，民政處會以民法依循，若專法通過就以專法為主。

彭基山說，苗栗縣同婚註記有28對，即使28對集中同一個所登記，戶所仍可處理，對於同婚登記戶所以平常心、同理心，比照結婚登記辦理。

時代力量苗栗縣議員曾玟學（右）、宋國鼎昨在議會民政處工作報告後，詢問關於苗縣對於...
時代力量苗栗縣議員曾玟學（右）、宋國鼎昨在議會民政處工作報告後，詢問關於苗縣對於同婚登記是否已經準備好了？記者劉星君／攝影
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苗栗縣民政處長彭基山（前排站者）說，對於民眾詢問同婚登記，同仁回答態度不友善，他...
苗栗縣民政處長彭基山（前排站者）說，對於民眾詢問同婚登記，同仁回答態度不友善，他致歉。對於苗縣未開放同婚預約登記，因為苗縣已經準備好了。記者劉星君／攝影
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同婚苗栗縣結婚
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