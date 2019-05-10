竹北公告地價近10年低於新豐鄉 何智達批助長養地惡習

2019-05-10 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣去年底地價稅暴漲引起爭議，新竹縣議員何智達今天在新竹縣議會定期會中，以近10年新豐、竹北同期完成的區段徵收的公告地價為例，批評縣府過去長期未調整，導致比新豐鄉繁華的竹北公告地價卻較低，間接造成「養地」的惡習。地政處則回應，今年將舉辦24 場次說明會聽取各方意見，並依各鄉鎮狀況調整公告地價。

何智達表示，以竹北市公園段、新豐鄉泰豐段為例，2地區完成區段徵收時間一致，公園段在2004年時公告地價為1400元，泰豐段為5000元，而公園段2016年公告地價才4000元，竟然還比12年前的泰豐段低。

何智達指出，到去年底調整前，新豐鄉的市占比或公告地價始終比竹北市還要高，「新豐並不是新竹縣繁華區域，為何有著如此高的數值？」他認為這是在「劫貧濟富」，且過去多年未調整竹北市的公告地價，也間接造成「養地」的惡習。他表示，今年底要召開地評會，希望能還給新豐鄉公道。

地政處長魏嘉憲則回應，過去竹北發展程度遠低於竹東等地區，以致早期公告地價較低，隨著發展迅速，竹北公告地價仍未調整，導致不均衡的現象，不過調整難以「一次到位」，未來將年度逐步均衡調整，把衝擊降至最低，以「分期漸進」方式調整，預計6至8年達到全縣各鄉鎮均衡目標，而其他市價比偏高地區則「適度調降」。