新住民受扶助當超商工讀生 如今她自立開店

2019-05-10 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗家扶中心獲特許加盟經營的全家便利商店「竹南群創家扶店」滿10歲了，多年來經由群創、全家與家扶三方合作，不但提供弱勢家庭成員工作機會，家扶還用盈餘發放獎助學金、開辦「急難紓困」小額無息貸款，迄今近40名借貸者無人延遲還款，更有新住民店員自立開店，落實當年各方扶弱的美意。

苗栗家扶為開拓經濟弱勢家庭的就業機會，2009年以特許加盟方式，在群創光電公司竹南T2廠開辦群創家扶店，導入「社會企業」精神與商業模式，由苗栗家扶營運，提供受扶助的弱勢家庭成員工作機會，擔任店員、工讀生。

7年前進入群創家扶店工作的越南籍新住民「小甄」，當年她與丈夫離異，獨自撫養2歲幼女，但工作與照顧小孩難以兼顧，求職也處處碰壁，生活陷入困境，經友人介紹接受苗栗家中心扶助。

她在店內從工讀生做起，藉羅馬拼音認識中文字，努力學習，店鋪訂貨都難不倒她，2年前她通過測試升任店長，獨當一面處理店舖大小事務，夜間還到國小學注音符號與中文，現在可寫出一篇好文章，靠自己努力為家庭撐起一片天，今年1月小甄在大家祝福聲中從家扶自立，還勇敢地在市區合夥經營便利商店，展開新的人生。

今天上午群創家扶店辦「拾取希望，深耕苗圃」10周年慶及成果發表會，並舉辦百元特賣會回饋群創員工，感謝大家長久支持，苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿也到場，分享群創家扶店「慶生」的喜悅。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，10年來苗栗家扶經營群創店，共協助76名弱勢家長與青年就業，店裡每年盈餘的七成投入社福服務，迄今發放高中職獎助學金達180人，金額90萬元，另外急難紓困提供37戶家庭無息借貸60多萬元。