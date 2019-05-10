母親節活動太溫馨 熱情阿姨跑上台吹口琴秀兩手

2019-05-10 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為歡慶母親節，衛生福利部桃園醫院趁著母親節前夕，舉辦「光輝五月 母愛無限」關懷活動，現場邀請龍岡發展協會據點長輩帶來舞蹈及魔術，炒熱氣氛，由於有不少民眾來院看診，一位來看診的媽媽看到活動十分熱鬧，深受感動，主動向院方表示要上台即興表演，為現場民眾帶來悅耳口琴演奏。母親節期間院方也特製大型留言看板，讓眾多來院民眾，可駐足寫下心中對媽媽的愛和感謝。

隨著近年來疾病多元化，桃園醫院也安排中醫師戴瑛慧，在會中教導更年期後的女性自我保養，以及戒菸團隊加碼宣導菸檳對家庭危害。整場活動讓來院民眾除了公開表達對媽媽的愛之外，也瞭解自我保養、活出健康，得到照顧好自己和家人的實質幫助。

衛生福利部桃園醫院社工室主任余珮瑜說，現代人忙碌於工作，鮮少有機會好好向母親表達感謝，藉此活動希望能拋磚引玉，讓我們勇於表達對母親的愛與感謝，多花時間陪伴偉大的母親，共同守護愛我們的人。