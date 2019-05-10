母親節活動太溫馨 熱情阿姨跑上台吹口琴秀兩手
為歡慶母親節，衛生福利部桃園醫院趁著母親節前夕，舉辦「光輝五月 母愛無限」關懷活動，現場邀請龍岡發展協會據點長輩帶來舞蹈及魔術，炒熱氣氛，由於有不少民眾來院看診，一位來看診的媽媽看到活動十分熱鬧，深受感動，主動向院方表示要上台即興表演，為現場民眾帶來悅耳口琴演奏。母親節期間院方也特製大型留言看板，讓眾多來院民眾，可駐足寫下心中對媽媽的愛和感謝。
隨著近年來疾病多元化，桃園醫院也安排中醫師戴瑛慧，在會中教導更年期後的女性自我保養，以及戒菸團隊加碼宣導菸檳對家庭危害。整場活動讓來院民眾除了公開表達對媽媽的愛之外，也瞭解自我保養、活出健康，得到照顧好自己和家人的實質幫助。
衛生福利部桃園醫院社工室主任余珮瑜說，現代人忙碌於工作，鮮少有機會好好向母親表達感謝，藉此活動希望能拋磚引玉，讓我們勇於表達對母親的愛與感謝，多花時間陪伴偉大的母親，共同守護愛我們的人。
衛生福利部桃園醫院院長徐永年表示，時常想起母親為家庭所做的犧牲，即便有時感冒身體不適，仍以家庭中其他成員為優先，往往錯失發現疾病及預防的機會，希望今天的活動可以給予民眾醫療上的知識，也鼓勵民眾可多觀察及關心身旁的人。
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