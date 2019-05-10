大溪透明景觀電梯年吸72萬人 桃市評估新增第2座

2019-05-10 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



為方便旅客、居民往返中正公園與大溪橋頭停車場，市府2年前增設一座透明景觀電梯，串連兩地無障礙動線，搭乘電梯更能俯瞰大漢溪河階景觀，成為觀光亮點，市議員李柏枋今天在議會質詢，表示透明景觀電梯獲好評，每月6萬人次搭乘，且搭乘人次持續攀升，也難免憂心電梯若損壞或歲修，民眾上不去，建議應增設第二座景觀電梯。

市府觀光旅遊局長楊勝評說，大溪透明景觀電梯一年超過72萬人次搭乘，雖然目前容量仍可負擔，但大溪正著力發展夜間觀光，加上大溪來客數持續成長，評估在近和平老街處增設第二座，但因中正公園是重要文化地標，17日將會同文化局、木藝生態博物館、大溪區公所等相關單位現勘，評估是否進行文資保存審查，以利後續細部設計、爭取施作經費。

大溪是桃園重要觀光景點，每到假日人潮遊客眾多，由於市區停車不易，民眾得將車輛停放在大溪橋頭停車場，再走大溪橋上階梯到中正公園，但階梯陡峭且長達16公尺，對老幼婦孺相當吃力，身障輪椅族也只能望梯興嘆，市府斥資500萬元興建透明電梯，前年啟用。

市議員李柏坊說，新設的景觀電梯成為友善觀光的重要節點，由於電梯採透明設計，搭乘時也能俯瞰大溪橋、崁津橋及武嶺橋的大漢溪風光，但他擔心，目前搭乘旅客持續增加，一旦保養歲修停擺，「壞了怎麼辦」，民眾沒法爬上去，市府應評估增設景觀電梯。

楊勝評說，透明景觀電梯不僅服務來自各地的觀光客，更讓在地年長居民能順利出入，有了電梯也舒緩了老城區的停車壓力，使用人數持續成長，目前初步規畫在近和平老街處增設，不僅可分流第一座景觀電梯人潮，該處另可串接大溪老城區與月眉休閒農業園區。