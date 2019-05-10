竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市明湖公園環境改造工程今天舉行開工典禮，將斥資2000萬元調整步道系統、增設無障礙高架步道讓公園直通青草湖，並增設共融式遊具與大型磨石子沙坑滑梯，打造適合全年齡層的友善空間，在東區再創一個共融式親子森林遊憩區，預計明年2月完工，提供附近明湖、柴橋及高峰里約2萬里民優質休憩空間，帶動青草湖周邊觀光發展。

開工典禮由副市長沈慧虹等人祈福及進行動土敲磚儀式，她說，明湖公園鄰近煙波飯店及青草湖風景區，占地約1.2公頃，周邊自然環境景點及觀光資源豐富，是市民休憩及親子同樂重要場所，但啟用25年來未經大規模整修，公共設施老舊，有積水、地面濕滑等問題，步道因樹蔭過密而被遮蔽，青草湖入口區道路有5公尺以上地形爬升，雖有木階梯，但缺少無障礙動線，導致與青草湖串聯受阻。

市府向內政部爭取經費進行公園改造工程，以友善行人空間及創造全年齡的共融環境為設計主軸，將調整步道系統讓民眾有舒適安全的步行空間，增設無障礙高架步道連結公園內明湖路775巷與1075巷動線，讓娃娃車、輪椅也能輕鬆通行至青草湖水岸。