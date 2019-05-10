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竹市明湖公園改造 將變身全齡共融親子森林遊憩區

2019-05-10 16:57聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市明湖公園環境改造工程今天舉行開工典禮，將斥資2000萬元調整步道系統、增設無障礙高架步道讓公園直通青草湖，並增設共融式遊具與大型磨石子沙坑滑梯，打造適合全年齡層的友善空間，在東區再創一個共融式親子森林遊憩區，預計明年2月完工，提供附近明湖、柴橋及高峰里約2萬里民優質休憩空間，帶動青草湖周邊觀光發展。

開工典禮由副市長沈慧虹等人祈福及進行動土敲磚儀式，她說，明湖公園鄰近煙波飯店及青草湖風景區，占地約1.2公頃，周邊自然環境景點及觀光資源豐富，是市民休憩及親子同樂重要場所，但啟用25年來未經大規模整修，公共設施老舊，有積水、地面濕滑等問題，步道因樹蔭過密而被遮蔽，青草湖入口區道路有5公尺以上地形爬升，雖有木階梯，但缺少無障礙動線，導致與青草湖串聯受阻。

市府向內政部爭取經費進行公園改造工程，以友善行人空間及創造全年齡的共融環境為設計主軸，將調整步道系統讓民眾有舒適安全的步行空間，增設無障礙高架步道連結公園內明湖路775巷與1075巷動線，讓娃娃車、輪椅也能輕鬆通行至青草湖水岸。

另外，也將打造親子自然遊戲區，淘汰原有罐頭式遊具，設置大型磨石子沙坑滑梯、攀爬設施及共融式鞦韆，將在東區再創一個共融式親子亮點公園，並善用既有林蔭打造森林景觀區，以步道串聯讓民眾悠遊於城市的小森林中。

新竹市明湖公園環境改造工程今天舉行開工典禮，將打設有共融式遊具與大型磨石子沙坑滑...
新竹市明湖公園環境改造工程今天舉行開工典禮，將打設有共融式遊具與大型磨石子沙坑滑梯等設施的親子自然遊戲區。示意圖／市府提供
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新竹市明湖公園環境改造工程今天舉行開工典禮，將增設無障礙高架步道讓公園直通青草湖...
新竹市明湖公園環境改造工程今天舉行開工典禮，將增設無障礙高架步道讓公園直通青草湖。示意圖／市府提供
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