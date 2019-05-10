桃市府攜手榮服處15日辦徵才 職缺月薪最高7萬元

2019-05-10 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



找工作看過來！桃園市政府今天指出，就業服務處將於15日早上9點到下午1點與榮民服務處在永康公園管理中心舉辦桃園地區徵才活動，當天邀請32家科技製造業及服務業等相關廠商，釋出約1千8百個職缺，其中欣興電子釋出3萬2千元到7萬元不等高薪職缺徵才，還有三菱電梯、新光三越、桃園客運、統聯、南亞塑膠廠商徵才，滿足多元化的求職需求。

就業服務處將於活動當天規畫「就業促進專區」提供各種津貼說明，其中包括桃園市力推推的「桃園青年安薪就業讚方案」，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元。

另鼓勵退役青年積極投入就業市場，就業服務處針對凡義務役或自願役士兵退役後，接軌安薪讚方案提供就業媒合及就業獎勵金；另青年因受徵召服兵役而離職，後再任職於原事業單位者，也可接續安薪讚方案補助最高6個月的就業獎勵。