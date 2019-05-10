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桃園復興區表揚10位模範母親 100位熱心公益媽媽

2019-05-10 16:51聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市復興區公所為表達對模範母親誠摯的祝福，今天中午舉辦母親節表揚活動，表揚10位模範母親和100位熱心公益媽媽，副市長游建華、區長游正英、議員、區民代表及里長都到場祝福獲表揚的母親們，並與現場所有來賓向偉大母親們道一聲「母親節快樂」，讓表揚活動現場氣氛溫馨又熱鬧。

復興區公所表示，母親節表揚活動延續去年在復興區以外的地方舉辦，今年選在八德區的餐廳，結合戶外學習參訪機會，讓表掦內容更加生動活潑，平日辛勞的媽媽們也能藉此機會獲得放鬆、同樂與走出廚房好好享受美食。

表揚的模範母親當中，最年長的楷模媽媽為長興里98歲的呂范滿妹女士，她手腳靈活，積極樂觀不怨天尤人的生活態度讓子女和親友敬佩，榮獲模範母親實至名歸。

游建華、游正英說，今年受表揚的共有10位模範母親及100位熱心公益媽媽，每位得獎者的背後，都有一段動人的故事，她們從年輕到現在，不但養育孩子成長，至今仍辛苦持家；有的處在逆境之中，仍特別重視小孩的教育，也培育出成就不凡的孫子孫女。雖然每位母親的家庭狀況、故事背景不盡相同，但是其成就子女、成就家庭、無私奉獻的用心，一樣令人感動，這些媽媽們的言行皆為社會楷模及地方表率。　　

游正英強調，表揚活動除了表達對模範母親的敬意之外，更希望藉此表揚活動能為社會帶來一股暖流，也提醒子女要感念母親的辛勞、孝順父母，讓家庭更圓滿，社會更祥和。

復興區表揚模範母親和熱心公益媽媽合計110人。圖／復興區公所提供
復興區表揚模範母親和熱心公益媽媽合計110人。圖／復興區公所提供
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副市長游建華（中左）、區長游正英（中右）和模範母親合影、頒獎。圖／復興區公所提供
副市長游建華（中左）、區長游正英（中右）和模範母親合影、頒獎。圖／復興區公所提供
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模範母親母親節
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