竹市18日辦東門辦桌 邀大家作夥呷飯欣賞樂團演出

2019-05-10 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府5月18日晚間在東門市場舉辦「東門辦桌、作夥呷飯」活動，邀大家相招逛市場、採購美食、作夥呷飯。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook 新竹市政府5月18日傍晚5點至晚間8點半在東門市場舉辦「東門辦桌、作夥呷飯」活動，市場內近40攤平民美食，市府提供40張桌子，邀大家相招來東門市場採購美食作伙開桌享用，欣賞精彩的樂團表演，市府也公布｢東門市場美食插畫散步地圖」，讓遊客秒懂東門市場美食攻略。

副市長沈慧虹、市府產業發展處長吳甲天今天在東門市場介紹這項活動，各店家紛紛端出代表性的美食料理、小吃，擺滿每張桌，香氣四溢令人食指大動。

沈慧虹說，新竹的美食藏在巷弄裡，古早味的東門市場是老一輩新竹人共同回憶，1樓的有許多超過30年的傳統老店，近年也有年輕人進駐，引進藍染、金屬等多元工藝商品。小巷弄間孕育出多間必踩美食店，讓青年一圓創業夢，成為市場新生的重要元素。

吳甲天說，東門市場有近40攤平民美食，市府5月18日在東前街與大同路交叉口準備40張桌子，邀請大家相招來逛市場、採購美食，「作夥呷飯」。當天除了邀請東門市場古早總舖師與少年頭家分享料理創業故事，還安排美秀集團、怕胖團及隨性樂團等搖滾樂團演出，讓大家邊感受古早辦桌的熱鬧氣氛，欣賞精彩的節目表演。

市府也請牛奶人工作室設計師林宗賢設計手繪東門市場美食插畫散步地圖，不僅是市場美食攻略，也可深入了解市場文化，共印製5000份，可在新竹火車站旅服中心、轉運站及17公里海岸、南寮漁港旅服中心等索取。