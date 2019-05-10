母親節前「求婚潮」 24～82歲求好因緣男女增加

2019-05-10 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台灣生育率降低，母親節前，桃園市中壢美滿服務中心接下幾件未婚或失偶男女希望在母親節找另一半。

今年73歲喪偶的獨居李姓婦人，希望找個互相扶持的另一半，讓她有機會表現做家常菜的媽媽本領；24歲蛋糕造型師汪小姐也打算母親節早點結婚，可以減輕媽媽盼她結婚的壓力，面對佳節效應的「求婚潮」中心也加把勁為當事人尋找適合的另一半。

李婦過去和先夫經營雜貨店，多年前丈夫因病過世，她撫養兩女兒長大嫁人，由於不想睹物思人搬回平鎮老家，過著平靜的獨居生活。

她最近常坐在電視機前發呆，看到兒福聯盟擔心母親角色恐將瀕臨絕種而有所感觸，李雖然已有了年紀，卻認為自己當媽媽的角色不該放棄，找個有愛心的老伴相陪到老，自己也可展現做家常菜的媽媽本領，因此到中壢區美滿服務中心，請主任徐乃義協助找一個開朗、健康的老伴，除互相照應，她可以天天下廚，再當個好太太、好媽媽。

汪小姐大學藝術系畢業，母親是蛋糕造型師，她以學校所學加入母親藝術蛋糕團隊，母親節及爸爸節「手繪媽咪節造型蛋糕」、「手繪兔子造型蛋糕」、「楓糖綜合堅果塔」等成為熱銷品，以藝術系薰陶，創意製作的「媽祖造型蛋糕」、「關聖帝君造型蛋糕」，在北港媽祖繞境或關聖帝君聖誕時，經常創造數百個訂購業績。

汪小姐天天開心陪媽媽製作及設計造型蛋糕販售，媽媽告訴她「女生要有幸福的婚姻，才會有美滿的人生」，她雖然還算年輕，不過覺得如果找個談得來的男友，相信媽媽一定會很開心，所以她主動出擊，希望如願。

中壢區美滿服務中心5月已經先後接下37位希望在母親節，找到另一半的男女或為父母找伴個案，民國74年在美滿認識結婚的陳姓夫婦，帶來75、76年次當醫師的兒子，希望明年母親節找到好媳婦。

一位留英的女博士，也希望明年母親節不要讓媽媽失望，還有兩位必須輪三班的科技人，也不想媽媽為他們人生大事操心，選在母親節前行動。一位公車司機更希望爸爸找到新媽媽。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義說，中心成立30多年，每到佳節總有不少想婚族上門找因緣，最近一位76歲婦人和81歲的退休男老師完成美好第二春，其實只要肯踏出第一步沒有不可能的事，機會永遠是存在的。