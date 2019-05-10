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苗29線友善動物通道設LED警示牌 照亮石虎回家路

2019-05-10 11:08聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣府在石虎路殺區苗29線道路打造縣級第1座友善環境動物通道，設置25面反光板可給石虎警示外，近期已架設2面LED警示牌，牌面設計醒目，以一隻躲藏在「野生動物、出沒注意」字體後方，微微露出頭部及部分前肢、尾巴與睜大眼睛的石虎，如同訴說著想要一條安全回家的路。

苗栗縣政府進行中「苗栗縣大尺度路殺風險評估」研究案期中報告，因應地方發展需求的道路建設是造成野生動物棲地破碎化的主因，棲地的破碎化往往迫使野生動物因為繁殖、覓食及活動等需求而冒險穿越馬路，增加穿越道路時因為車輛直接或間接碰撞造成野生動物死亡。

苗栗縣政府農業說，路殺事件除造成野生動物直接衝擊，也可能造成道路使用者因閃避或碰撞野生動物造成生命財產損害，對道路使用人或野生動物都是威脅，對瀕危野生動物族群更是衝擊。

路殺是瀕臨絕種野生動物石虎的殺手，記錄至今全台發生76件，其中苗栗縣55件，苗29線道路即占4起；苗栗縣有台灣石虎族群最大面積棲地，苗栗石虎保育，對石虎族群存續相當關鍵，路殺防治更顯重要。

苗栗縣府完備苗29鄉道友善動物設施，近期架設2面LED警示牌，入夜後，高度5公尺又閃閃發光的告示牌，遠遠望去好似守護野生動物光明燈，也像直挺站立的衛兵在默默保護石虎，期許大家行車經過能減緩車速在40公里以下，更歡迎大家下車打卡，協助縣府宣傳愛護野生動物的理念。

苗縣農業處說，政府雖有編列野生動物保育工作預算，但所管業務甚廣，仍會面臨預算不足的問題，縣府會盡力調配資源，陸續將舊有警示牌更新，照亮野生動物也照亮大家的安全。

防治石虎路殺，苗29線友善環境動物通道，近期架設2面LED警示牌，以一隻躲藏在「...
防治石虎路殺，苗29線友善環境動物通道，近期架設2面LED警示牌，以一隻躲藏在「野生動物、出沒注意」字體後方，微微露出頭部及部分前肢、尾巴與睜大眼睛的石虎，如同訴說想要一條安全回家的路。圖／苗縣府農業處提供
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石虎苗栗縣
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