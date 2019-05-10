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青埔躍升北台一級購物戰區 業者推全桃最優餐飲回饋12%

2019-05-10 09:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

大江購物中心在青埔特定區，區內大型新完成的商城、購物中心先後啟用，帶動商業消費活...
大江購物中心在青埔特定區，區內大型新完成的商城、購物中心先後啟用，帶動商業消費活動成為一級戰區。圖／大江購物中心提供
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桃園青埔商圈在全台百貨零售商圈拓展的規模與願景，可能是眼前最受矚目的區域，未來3年有購物中心、量販店等大型商場陸續開幕。大江購物中心看好未來發展趨勢，二期預定地今年3月底完成土地變更後，業者隨即在4月圍籬5月動工，預計2022年年初盛大開幕。為迎接二期到來，祭出長期「全桃最優餐飲回饋12%」，全力鞏固聯名卡友、主力消費客層。

業者指出，百貨零售業近年積極拓點擴大版圖，布局多以具有群聚效果的商圈為首選，業者互相拉抬的良性影響有助於吸引更多人潮與錢潮，全台大小商圈逐漸形成。青埔商圈擁有廣大的腹地、交通便利等絕佳地理優勢吸引企業財團投資，自2019至2022年連續三年都有全新大型購物商場陸續進駐，包括5月8開幕的華泰名品城3期，接下來國泰商務城、宜家IKEA旗艦店及2022年的大江購物中心二期等接力開幕。　　

中壢大江購物中心在地經營18年，面對競爭對手相繼開幕，看好商圈「共榮共利」有一加一大於二的效果，二期用地3月通過都市計畫變更後，積極籌備開業以來最大的改造計畫，大江二期用地在本館旁、大江紡織舊址面積約4公頃，與現有的一期合計9公頃，二期4月就圍籬動工，預計於2022年初開幕。　　

中壢大江購物中心副總經理何旭魁指出，桃園是首都生活圈、桃竹苗生活圈的雙核心城市，特別是青埔商圈的崛起讓更多外縣市的消費者願意開車到這裡。中壢大江「一站式」購物兼具娛樂、全年免費停車等消費優惠，深受開車族、家庭親子客層歡迎，內部資料分析顯示2018年來自新北市、新竹縣市的消費人數較前一年度雙雙成長超過2.５倍，所以對於未來商圈市場發展樂觀也有絕對的信心。　　

大江購物中心於2017年將地下一樓改裝為6000坪遊逛街城，多家大品牌和獨家品牌進駐，業者認為改造後的街城一舉升級至大桃園地區甚至雙北、新竹雙城美食餐廳一級戰場，不論假日或平日總是湧入用餐人潮，餐飲品牌成為大江金雞母。為迎接二期2022年開幕，大江購物中心與玉山銀行攜手推出全新大江聯名卡，藉此鞏固主力消費客層，首波主打「全桃最優　餐飲天天12%回饋」，特別推出聯名卡友在餐廳消費滿千即可獲得120元電子現金券，每卡每月最高可得480元，回饋率達12%，為全桃百貨零售最優惠。

聯名卡友購物九折起，持消費發票單筆滿999元，還可享SBC星橋國際影城購票20％回饋。此外聯名御璽卡友憑卡可免費使用千萬級貴賓廳，一年最高12次，白金卡友為6次，業者全力以赴迎戰商圈競爭對手。(上述活動如有變動或調整以大江官網/官方臉書公告為主)

大江購物中心一、二期用地示意圖。
大江購物中心一、二期用地示意圖。
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大江和玉山銀行新推聯名卡，御璽卡友免費使用千萬級貴賓廳1年最高12次，白金卡友6...
大江和玉山銀行新推聯名卡，御璽卡友免費使用千萬級貴賓廳1年最高12次，白金卡友6次。圖／中壢大江購物中心提供
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大江地下1樓前年改裝為6000坪遊逛式街城業績和人潮大幅成長。記者鄭國樑／攝影
大江地下1樓前年改裝為6000坪遊逛式街城業績和人潮大幅成長。記者鄭國樑／攝影
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