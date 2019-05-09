親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

影／快速道路「斷線」3公里 路網待銜接

2019-05-09 20:46聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣境內的台72線、61線兩條快速公路，在後龍鎮僅差了2、3公里距離無法銜接，影響快速路網功能及後龍市區交通，經地方努力爭取，公路總局已進行台72線延伸台61線的可行性評估，目前方案一的「河堤共構」路線被列為優先採納方案，後龍鎮公所期盼全案能早日編列預算施設。

台72線後龍到汶水東西向快速公路已通車14年，早年路線原規畫與台61線西濱快速公路銜接，但後龍水尾與台61線銜接的起點路段，因土地取得爭議及抗爭，原規畫起點路段公路總局決定緩辦，將起點東移到市區台1 線公路，縣內2大快速公路因此無法直接串連，「斷線」2、3公里長，目前全台12條東西向快速公路，也僅台72線、76線兩條尚未與西濱連結成路網。

後龍鎮長朱秋隆指出，台72線、台61線無法連接，不但通過性車流影響市區道路交通，也影響後龍往返苗栗、大湖方向的行車速率及便捷性，台72線延伸到台61線是他競選時的重要政見，全案透過立委陳超明向中央爭取辦理可行性評估，昨天進行期中報告審查作業，盼全案盡速完成可行性評估，由中央納入計畫並編列預算。

鎮公所指出，可行性評估期中報告提出台72線延伸方案，包括原規畫共4個路線方案，長度從2.5公里到3.7公里不等，主要是橋梁及道路工程，其中經費最低的第二方案僅需要18.7億元，30個月施工期程也最短，但此方案採取和126縣道共線，無法全線達到快速公路的功能，地方意見傾向不採用。

方案一的台72線延伸路線，部分路段為河堤共構，起點在台61線103.6公里處，以簡易鑽石式交流道銜接，全長3.7公里，此方案期程需40個月，經費近39億元，與各方案比較結果列為優先採納方案。

台72線東西向快速公路後龍起點在鄰近市區的台1線，差了約3公里無法與台61線西濱...
台72線東西向快速公路後龍起點在鄰近市區的台1線，差了約3公里無法與台61線西濱快公路直接連結，影響快速路網功能及市區交通。記者胡蓬生／攝影
分享
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍路段，目前路線無法與台72線東西向快速公路直接銜接...
台61線西濱快速公路苗栗縣後龍路段，目前路線無法與台72線東西向快速公路直接銜接。記者胡蓬生／攝影
分享
台72線東西向快速公路後龍起點在鄰近市區的台1線，差了約3公里無法與台61線西濱...
台72線東西向快速公路後龍起點在鄰近市區的台1線，差了約3公里無法與台61線西濱快公路直接連結，影響快速路網功能及市區交通。記者胡蓬生／攝影
分享

陳超明西濱快速公路苗栗縣
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

影／打開幸福、微笑盒子 竹市護城河畔添約會聖地

2019-05-09 16:41

同婚登記苗栗市戶所要民眾到台北登記 戶所：認知差異

2019-05-09 15:58

苗縣史上第一場同志遊行 周六登場

2019-05-09 19:43

公務員當房仲做？ 桃議員要求成立社宅服務中心

2019-05-09 15:06

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

熬過戒毒的日子 勞動署助他成主廚傳承愛

2019-05-09 13:23

不只住伯伯 這間女住民居全台榮家之冠

2019-05-09 13:21

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

陸、日薪優 長照人力外流恐成趨勢

2019-05-08 23:37

這張早安圖別略過...竹縣警的問候讓你一路平安

2019-05-08 22:41

竹市東園國小2學童年僅8歲 國際程式競賽奪冠

2019-05-08 22:38

頭份重啟玉寶文創納骨塔 地方千人反彈

2019-05-08 22:31

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

桃園市1萬2000盞「黑燈」 市府將接管

2019-05-08 22:28

失智透過照護據點共學 有助延緩退化

2019-05-08 16:15

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光光

2019-05-09 12:11

綠議員頻出考題 韓國瑜：所有質詢就是想讓我漏氣

2019-05-09 12:46

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

韓國瑜對橋頭科學園區一問三不知 陳其邁：可惜了

2019-05-09 16:30

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

影／快速道路「斷線」3公里 路網待銜接

2019-05-09 20:46

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師

2019-05-09 13:23

北台最大漁產集散地公廁髒亂 他曾遇見20隻老鼠走跳

2019-05-09 18:45

韓國瑜12次請首長「先回答」 綠營議員認為韓一問三不知

2019-05-09 18:08

冰山特色造景滑梯 桃園民族公園五月底對外開放

2019-05-09 10:46

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

台南捷運再等等！經費墊付案僅第一期藍線、延伸線通過

2019-05-09 17:41

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

今年宜蘭童玩節可玩到晚上9點 預售票便宜50元

2019-05-09 11:55

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

網美也愛玩！日韓港澳網紅現身力推桃園景點

2019-05-09 15:26

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

影／打開幸福、微笑盒子 竹市護城河畔添約會聖地

2019-05-09 16:41

韓國瑜備詢稱為何要像小學生站著 議員無奈

2019-05-09 15:54

影／無患子開花罕見大批蜜蜂 原來是龍眼荔枝花太少

2019-05-09 16:00

同婚登記苗栗市戶所要民眾到台北登記 戶所：認知差異

2019-05-09 15:58

「幾點了咖啡館」拓點屏東 這杯咖啡充滿愛

2019-05-09 13:54

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

后里廢輪胎場頻火災 盧秀燕：撤照

2019-05-08 23:16

陸、日薪優 長照人力外流恐成趨勢

2019-05-08 23:37

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

白河蓮花節與日本交流 不只可賞還可「聽」蓮花

2019-05-09 07:44

從小受寵沒成媽寶 小鎮藥師這樣報答母愛

2019-05-09 13:24

大小金門魁星爺首度一起遶行烈嶼各校 學子爭相鑽轎腳

2019-05-08 22:20

A型O型AB型都不足4天 中部血荒急徵熱血勇士

2019-05-09 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top