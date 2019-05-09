影／快速道路「斷線」3公里 路網待銜接

2019-05-09 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣境內的台72線、61線兩條快速公路，在後龍鎮僅差了2、3公里距離無法銜接，影響快速路網功能及後龍市區交通，經地方努力爭取，公路總局已進行台72線延伸台61線的可行性評估，目前方案一的「河堤共構」路線被列為優先採納方案，後龍鎮公所期盼全案能早日編列預算施設。

台72線後龍到汶水東西向快速公路已通車14年，早年路線原規畫與台61線西濱快速公路銜接，但後龍水尾與台61線銜接的起點路段，因土地取得爭議及抗爭，原規畫起點路段公路總局決定緩辦，將起點東移到市區台1 線公路，縣內2大快速公路因此無法直接串連，「斷線」2、3公里長，目前全台12條東西向快速公路，也僅台72線、76線兩條尚未與西濱連結成路網。

後龍鎮長朱秋隆指出，台72線、台61線無法連接，不但通過性車流影響市區道路交通，也影響後龍往返苗栗、大湖方向的行車速率及便捷性，台72線延伸到台61線是他競選時的重要政見，全案透過立委陳超明向中央爭取辦理可行性評估，昨天進行期中報告審查作業，盼全案盡速完成可行性評估，由中央納入計畫並編列預算。

鎮公所指出，可行性評估期中報告提出台72線延伸方案，包括原規畫共4個路線方案，長度從2.5公里到3.7公里不等，主要是橋梁及道路工程，其中經費最低的第二方案僅需要18.7億元，30個月施工期程也最短，但此方案採取和126縣道共線，無法全線達到快速公路的功能，地方意見傾向不採用。