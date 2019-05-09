中國大陸酒商捐助南庄國中拍照惹議 校方檢討致歉

2019-05-09 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣南庄國中於4月22日世界地球日，接受60萬元捐助學生營養午餐，校方應捐錢的中國大陸酒商五洲世博公司要求，拿出「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條在校門口合照，五洲世博並於官網「新聞動態」貼文「兩岸同春．共圓學子夢」，為南庄國中送去溫暖的午餐，引來酒商入校宣傳，且還涉及兩岸政治的敏感字眼的爭議，南庄國中校長詹吉翔今天致歉，並表示會檢討。

詹吉翔指出，南庄鄉獅頭山勸化堂105、106學年度捐助學校弱勢學生營養午餐，107學年度上學期沒有，去年年底獅頭山勸化堂董事長黃錦源表示有大陸善心人士要捐給勸化堂做功德，因此資源轉給南庄國中幫助學生，對學校而言60萬元就是獅頭山勸化堂捐贈，因此營養午餐收據也是註明「勸化堂補助」。

4月22日學校辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「一日蔬食愛地球」活動，捐贈拍照在校園內都是九州升平文化傳媒有限公司名義，及「2019世界地球日一日蔬食愛地球」布條、看板，一行人後來在校門外再補拍一張「2019世界地球日一日蔬食愛地球」看板照片。