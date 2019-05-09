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中國大陸酒商捐助南庄國中拍照惹議 校方檢討致歉

2019-05-09 19:46聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣南庄國中於4月22日世界地球日，接受60萬元捐助學生營養午餐，校方應捐錢的中國大陸酒商五洲世博公司要求，拿出「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條在校門口合照，五洲世博並於官網「新聞動態」貼文「兩岸同春．共圓學子夢」，為南庄國中送去溫暖的午餐，引來酒商入校宣傳，且還涉及兩岸政治的敏感字眼的爭議，南庄國中校長詹吉翔今天致歉，並表示會檢討。

詹吉翔指出，南庄鄉獅頭山勸化堂105、106學年度捐助學校弱勢學生營養午餐，107學年度上學期沒有，去年年底獅頭山勸化堂董事長黃錦源表示有大陸善心人士要捐給勸化堂做功德，因此資源轉給南庄國中幫助學生，對學校而言60萬元就是獅頭山勸化堂捐贈，因此營養午餐收據也是註明「勸化堂補助」。

4月22日學校辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「一日蔬食愛地球」活動，捐贈拍照在校園內都是九州升平文化傳媒有限公司名義，及「2019世界地球日一日蔬食愛地球」布條、看板，一行人後來在校門外再補拍一張「2019世界地球日一日蔬食愛地球」看板照片。

詹吉翔還原當時狀況，補拍後突然有九州升平文化傳媒董事長侯江山的助理要求，表示捐款必須呈報董事會核銷，因此拿出五洲世博「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條要求合照，他當時愣了一下，但因是要核銷，並沒有特別在意，這張校門口合照也未留存，沒想到會引起軒然大波，校方於敏感時機接受中國大陸企業捐助，缺乏深思熟慮，確實不當，他願意致歉。

苗栗縣南庄國中4月22日辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「一日蔬食愛地球」活動，...
苗栗縣南庄國中4月22日辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「一日蔬食愛地球」活動，校園內都是以九州升平文化傳媒有限公司名義。圖／南庄國中提供
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苗栗縣南庄國中4月22日辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「一日蔬食愛地球」活動，...
苗栗縣南庄國中4月22日辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「一日蔬食愛地球」活動，校門口第一張合照是「2019世界地球日一日蔬食愛地球」看板。圖／南庄國中提供
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苗栗縣南庄國中接受捐款減免學生午餐費用，收據都是註明「勸化堂補助」。圖／南庄國中...
苗栗縣南庄國中接受捐款減免學生午餐費用，收據都是註明「勸化堂補助」。圖／南庄國中提供
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苗栗縣南庄國中應4月22日捐錢的中國大陸酒商五洲世博公司要求，拿出「有情懷的習酒...
苗栗縣南庄國中應4月22日捐錢的中國大陸酒商五洲世博公司要求，拿出「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條在校門口合照，引發爭議。圖／截自五洲世博官網
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南庄世界地球日營養午餐
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