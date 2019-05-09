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苗縣史上第一場同志遊行 周六登場

2019-05-09 19:43聯合報 記者劉星君╱即時報導

生成自然，愛不設限！苗栗愛轉來平權遊行團隊，將在母親節的周末，本月11日下午1點在竹南頭份運動公園舉辦苗栗縣史上第一場同志遊行，這也是台灣第7個舉辦的縣市。

為籌畫這場苗栗縣史上第一場同志遊行，活動從去年底就開始籌備，今年2月，團隊舉辦2場獨立書店性別書展及志工培訓、3場性別講座，在夜市發傳單、站街口宣講，還出動單車追垃圾車，將活動酷卡發給大街小巷民眾。

苗栗愛轉來平權遊行團隊說，當初會選在苗栗縣辦遊行，除起因縣長徐耀昌是第一個表態反同的縣長，去年公投結果，苗栗是全台倒數第6個挺同的縣市。

活動總召夏立民、黃海惟及苗栗在地年輕人串連婚姻平權大平台及時代力量苗栗黨部，希望藉由遊行及在地的活動，讓更多未曾認識或了解在地人，透過活動知道同志族群其實生活在我們身邊，與常人無異，如同活動口號「自然生成、愛不設限」同志就是自然生成、我們的愛不該設限。

當天活動現場邀請同志熱線社工部主任鄭智偉返鄉竹南，與總召夏立民、台南嘉義宜蘭同志遊行的主持人林忠毅共同主持，遊行前後舞台演出邀請吉拿罐子楊淑喻、同志創作歌手陳秋山、苗栗三灣客家歌手米沙。現場也有友善NGO及店家參與。

苗栗愛轉來平權遊行團隊，將在母親節的周末，本月11日下午1點在竹南頭份運動公園舉...
苗栗愛轉來平權遊行團隊，將在母親節的周末，本月11日下午1點在竹南頭份運動公園舉辦苗栗縣史上第一場同志遊行，遊行路線圖。圖／翻攝自苗栗愛轉來平權遊行粉絲團
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苗栗愛轉來平權遊行團隊，將在母親節的周末，本月11日下午1點在竹南頭份運動公園舉...
苗栗愛轉來平權遊行團隊，將在母親節的周末，本月11日下午1點在竹南頭份運動公園舉辦苗栗縣史上第一場同志遊行。圖／翻攝自苗栗愛轉來平權遊行粉絲團
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