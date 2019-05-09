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6成3適婚公務員沒結婚 桃市府辦聯誼搶手「秒殺」

2019-05-09 19:42聯合報 記者張裕珍╱即時報導

現代人晚婚少生，少子化已成國安危機，據桃園市政府統計，全市府五千多名公務員平均生育年齡為34.69歲，比全國平均32歲還高，進一步分析6成3達適婚年齡者都還未婚，市府人事處今年擴大辦5場未婚聯誼活動，考量往年女性參加意願不高，貼心調整活動從下午開始且只有半天，避免尷尬，還有輕熟齡專屬場，5場共160個名額早額滿。

市府人事處統計，全桃園公務人員5278人，達20到40歲適婚年齡有3334人，分析其中尚未結婚者比例6成3，男性有837人、女性1269人，女性比例較高，人事處長張建智說，桃園公務人員初任平均年齡28.9歲，形同近而立之年才任公職，若工作繁忙又常加班，不少年輕公務員若生活圈較固定，假日都宅在家中休息，難拓展人際，也形成晚婚少子趨勢。

鼓勵年輕公務員結婚成家、增產報國，桃市府多個機關近年都自辦聯誼活動，人事處發現，公務員未婚，最著急反而是他們的父母，從年初開始，人事處接到不少電話，甚至透過市政信箱問「聯誼活動何時報名」，為促進同仁間締結良緣，今年決定擴大舉辦5場次，4月中開放報名，5月初都已額滿。

5場次未婚公教同仁聯誼活動從四月底開跑，每半個月就有一場，為讓男女之間交流更有話題、不無聊，活動採主題形式，有應景的賞桐賞螢行程，手創烘焙DIY、蝶古巴特DIY等，還有年輕人喜歡的全員脫逃遊戲，活動半天就結束，參加者後續可透過LINE進一步聯繫。

人事處指出，未婚聯誼活動行之有年，以往最大窘境就是「女生幾乎不太願意參加」，今年活動一改傳統，將聯誼從原本早上延後到下午舉行，讓女生可以睡晚一點，也可好整以暇化妝出門，半天就結束也可減少尷尬感，「不用撐到晚上」，另也貼心「分眾」，6月初針對35歲以上的輕熟男女有專屬場次，避免年齡差距太大，也會減少團康活動。

張建智說，第一場未婚聯誼活動最後配對6對，若反映不錯，考慮下半年加開場次，另人事處今年也創新在婦女節、母親節與父親節前後推出系列活動，如孕婦寫真、美妝保養、新手父母講座等，希望機關同仁都能獲得支持協助，家庭生活與職場工作都能兼顧平衡。

桃園市人事處今年推出5場未婚公教同仁聯誼活動，首場於四月底到苗栗賞桐賞螢，最後有...
桃園市人事處今年推出5場未婚公教同仁聯誼活動，首場於四月底到苗栗賞桐賞螢，最後有6對配對成功。圖／桃園市人事處提供
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桃園市人事處今年推出5場未婚公教同仁聯誼活動，首場於四月底到苗栗賞桐賞螢，最後有...
桃園市人事處今年推出5場未婚公教同仁聯誼活動，首場於四月底到苗栗賞桐賞螢，最後有6對配對成功。圖／桃園市人事處提供
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