影／大千醫院「醫護獻髮」 7歲小一女生有志一同

2019-05-09 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市大千綜合醫院慶祝護師節，護理部發起愛心義賣、醫護獻髮活動，今天上午在院內將義賣所得捐贈聖方濟育幼院，同時安排獻髮，共募集13束頭髮捐贈癌症希望基金會，將愛心化作行動。

大千綜合醫院護理副院長郭淑珍表示，護理人員平常忙於臨床工作、照顧病人，也希望將溫暖與愛傳遞給有需要的人，因此大家主動發起愛心義賣、醫護獻髮活動，4月間先辦理的愛心義賣所得，加上民眾與院內人員捐款，共募得3萬8888元，全數捐給聖方濟育幼院。

大千護理部人員3年前曾舉辦獻髮活動，今年慶祝護師節再度辦理，獲得仁德醫專護理科學生、護理人員及家屬響應，其中年僅7歲的五穀國小一年級學童林俞汝，她的媽媽是大千護理人員，她聽到獻髮助癌友的活動，高興地參與，她的頭髮從出生後，除了修髮尾，從來沒剪過，為做愛心第一次剪短頭髮。

今天共有8名護理人員、學生現場剪髮做愛心，加上大千護理部人員提前先剪的髮束，共13束全部捐贈癌症希望基金會製作假髮，盼助癌友重拾美麗與自信心。