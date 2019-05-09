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影／與母親出國點歌示愛 免稅店送插畫師速寫畫

2019-05-09 17:56聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

昇恆昌免稅店9日在桃園機場第1航廈提前舉行母親節慶祝活動，提供點歌向母親示愛、拍照打卡送速寫畫等橋段，讓旅客與媽媽一起同歡。

昇恆昌免稅商店今年的母親節布置不用傳統康乃馨，改用玫瑰花做為主軸，象徵新時代的媽媽兼顧事業家庭、獨立自主、溫暖、堅強，就如同玫瑰花一樣，美麗又充滿自信。

慶祝母親節活動中，邀請歌手表演並接受旅客現場點歌，讓旅客將感謝的話寄情於歌曲中，獻給親愛的媽媽。現場請插畫速寫師在現場，旅客只要參加點歌向母親示愛活動，並在活動背版前拍照上傳個人社群平台，就可獲得速寫師當場繪製，獨一無二的肖像插畫留做母親節紀念。

昇恆昌免稅店為了慶祝母親節，推出滿額現抵活動，即日起至5月31日止，在昇恆昌全台各營業據點，消費滿額即享現金折抵回饋。回饋內容包括：

1、購買香水化妝品或流行飾品單筆消費滿新台幣6900元，現抵新台幣300元；滿新台幣1萬3800元現抵新台幣600元。以此類推，使用指定銀行信用卡最高更可享6%回饋。

2.、購買國際精品或珠寶手錶類商品，單筆消費滿新台幣2萬元，現抵新台幣800元；滿新台幣4萬元現抵新台幣2000元。消費12萬元以上可享最高8％現金回饋，搭配合作信用卡使用回饋高達10%。

3.、珠寶手錶類商品消費滿新台幣60萬元（不含黃金類商品），可獲得昇恆昌珠寶－豬年福運樂樂豬紀念金幣1份（價值約新台幣1萬5000元）。

昇恆昌免稅店9日在桃園機場提前舉行母親節慶祝活動，提供點歌向母親示愛、拍照打卡送...
昇恆昌免稅店9日在桃園機場提前舉行母親節慶祝活動，提供點歌向母親示愛、拍照打卡送速寫畫等橋段，讓旅客與媽媽一起同歡。記者陳嘉寧／攝影
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昇恆昌免稅店9日在桃園機場提前舉行母親節慶祝活動，提供拍照打卡送速寫畫等橋段，讓旅客與媽媽一起慶祝。記者陳嘉寧／攝影
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昇恆昌免稅店9日在桃園機場提前舉行母親節慶祝活動，提供點歌向母親示愛、拍照打卡送速寫畫等橋段，讓旅客與媽媽一起同歡。記者陳嘉寧／攝影
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昇恆昌免稅店9日在桃園機場提前舉行母親節慶祝活動，提供拍照打卡送速寫畫等橋段，讓旅客與媽媽一起同歡。記者陳嘉寧／攝影
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母親節珠寶桃園機場
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