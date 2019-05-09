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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

影／打開幸福、微笑盒子 竹市護城畔添約會聖地

2019-05-09 16:41聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府利用府後街地下停車場兩處出入口建物打造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，外觀採用質感十足的耐候鋼，2樓開創讓民眾可以休息的瞭望觀景平台，眺望護城河畔之美，夜間點燈後更增添浪漫氣息，為護城河景觀廊帶新增打卡亮點及營造浪漫約會聖地，市長林智堅邀大家來體驗美好空間所來的幸福滋味與微笑。

府後街地下停車場兩處行人出入口建物原本只有通風與出入的功能，2樓為電梯機房，空間無法多元利用，為改善建物生苔、壁癌、漏水等問題，結合護城河周邊環境整體營造，市府斥資1400萬元進行出入口改善工程，歷時約1年完工，今天舉行啟用典禮。

兩處出入口以易維護管理及質感十足的耐候鋼材重新打造，成了嶄新的公共藝術空間，1樓為公廁與行人出入口，2樓開創讓民眾可以上樓休息的瞭望觀景平台，還有不少裝置術與展示空間，市府將兩處出入口命名為｢幸福盒子｣與｢微笑盒子｣。

市長林智堅與多名議員、里長走上觀景平台體驗，喝著咖啡欣賞護城河優美景致，直說「這裡是護城河畔的第1排」，看到周邊的展示空間，林智堅也說，將來可以結合市立美術館的展覽，讓｢幸福盒子｣與｢微笑盒子｣成為策展空間。

林智堅說，新竹是幸福、美學的城市，4年來市民可以發現公共建設愈來愈多，愈來愈美，提供市民更好的使用空間，創造很多觀賞美景的地方，微笑與幸福盒子位於護城河畔，有絕佳的賞景視野，讓大家可以眺望美麗的護城河，希望改造美好空間，帶來幸福滋味，讓市民充滿微笑，他也邀請大家一定要上來觀景平台體驗，感受市府團隊規畫的用心。

市府指出，微笑盒子、幸福盒子夜間點燈後更增添浪漫氣息，將成為新的打卡景點與約會聖地，2樓觀景平台夜間只開放到9點。

新竹市府後街地下停車場出入口改造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，2樓開創可以休息的瞭...
新竹市府後街地下停車場出入口改造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，2樓開創可以休息的瞭望觀景平台，眺望護城河畔之美。記者黃瑞典／攝影
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新竹市府後街地下停車場出入口改造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，2樓開創可以休息的瞭...
新竹市府後街地下停車場出入口改造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，2樓開創可以休息的瞭望觀景平台，眺望護城河畔之美。記者黃瑞典／攝影
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新竹市府後街地下停車場出入口改造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，2樓開創可以休息的瞭...
新竹市府後街地下停車場出入口改造｢幸福盒子」與「微笑盒子｣，2樓開創可以休息的瞭望觀景平台，眺望護城河畔之美。記者黃瑞典／攝影
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林智堅新竹停車場
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