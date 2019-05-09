桃園龍潭包種茶春茶評鑑 暖冬影響少3成

2019-05-09 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區農會今天在農會5樓，舉辦龍潭區春季優良包種茶評鑑比賽，今年每點茶繳交30台斤參加比賽，共計有122點茶樣參賽。龍潭區農會總幹事陳孟文表示，受暖冬影響包種茶量少3成，但尾季有雨水滋潤，今年整體茶菁品質好，評鑑後農會將以龍泉包種茶，分級包裝行銷。

龍潭區農會總幹事陳孟文表示，近年來包種茶的市場有漸漸萎縮的趨勢，龍潭區茶農在發展東方美人茶及桃映紅茶之餘，還能保有北台灣特色包種茶實屬不易。春茶是一年當中品質最好的一季，茶農更以熟稔精良的製茶技術，讓包種茶成為北台灣地區特殊茶葉，農會也透過評鑑比賽，積極輔導茶農經營特色茶產業。

包種春茶比賽，每點茶繳交30台斤到龍潭區農會參加比賽，今年計有122點茶樣參賽。陳孟文說，受暖冬影響產量略減3成，前段因乾燥茶菁品質不理想，農民機器採收提供飲料茶菁，後段新長嫩芽時有雨水滋潤，茶菁品質就很好。

龍潭區農會委請行政院農業委員會茶業改良場林金池課長及楊美珠課長擔任評審。評審表示：今年因雨水豐沛，茶菁品質非常好，今年的成果更勝以往。