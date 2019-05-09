親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

醫師揭兒虐案件 喚起公眾力量

2019-05-09 16:11中央社 新竹縣9日電

新竹縣政府與新竹地方檢察署推動保護受虐兒童，透過東元醫院今天辦理「兒童疏忽與虐待的臨床評估專題研討會暨愛心基金捐贈儀式」，盼喚起社會公眾力量，共同推動兒虐防治。

新竹縣政府統計，民國107年至108年受到兒童及少年保護服務人數達170人次，由社會處進行保護、安置受虐孩童。新竹縣政府秘書長陳季媛表示，兒少、學齡前兒童因被施暴不敢說，或不會說，而導致受虐案件被隱匿，需要學校、及鄰居共同關注，建構社會安全保護網，守護這群受虐孩童。

新竹縣一名國中少女頭破血流，在4月8日被送至東元綜合醫院急救，醫師判定因磚塊重擊所致，懷疑受虐主動通報新竹縣政府及新竹地檢署，揭開女學生遭家人受虐事件，成功透過公權力保護她。

新竹地檢署檢察長王文德說，多數受虐孩子，年紀多在6歲以下，這群孩子還不懂得表達，且加害人也多為照顧者，透過啟動「兒虐防護機制」與第一線院方合作，在孩子就醫時藉由院方專業檢測，判定是否為因照顧者照顧不當所致。

王文德說，若為兒虐案能立即通報新竹地檢署，也讓檢方成為孩子們的後盾，保護這群「無聲的被害者」。另外，孩子若能提升自我保護意識，受虐當下也能成為保護自己的小英雄。

東元綜合醫院副院長劉雅文說，父母在壓力無法調適下，易遷怒無反抗能力的孩子。因此，鼓勵親子相處時「不」要生氣、「閉」上眼睛、擁抱「小」孩10秒鐘，並與「孩」子大笑10聲，幫助家長緩和情緒，降低遺憾發生的機率。

康乃薾雙語中小學董事長黃忠山發起募款、義賣活動，與師生、家長共同努力，集結愛心基金約新台幣30萬元，全數捐出新竹縣政府社會處，協助受虐孩童。

新竹愛心
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

同婚登記苗栗市戶所要民眾到台北登記 戶所：認知差異

2019-05-09 15:58

公務員當房仲做？ 桃議員要求成立社宅服務中心

2019-05-09 15:06

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

熬過戒毒的日子 勞動署助他成主廚傳承愛

2019-05-09 13:23

不只住伯伯 這間女住民居全台榮家之冠

2019-05-09 13:21

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

陸、日薪優 長照人力外流恐成趨勢

2019-05-08 23:37

這張早安圖別略過...竹縣警的問候讓你一路平安

2019-05-08 22:41

竹市東園國小2學童年僅8歲 國際程式競賽奪冠

2019-05-08 22:38

頭份重啟玉寶文創納骨塔 地方千人反彈

2019-05-08 22:31

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

桃園市1萬2000盞「黑燈」 市府將接管

2019-05-08 22:28

失智透過照護據點共學 有助延緩退化

2019-05-08 16:15

遭批養肥貓還招商不力 桃園航空城發聲明回應

2019-05-08 14:30

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光光

2019-05-09 12:11

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

綠議員頻出考題 韓國瑜：所有質詢就是想讓我漏氣

2019-05-09 12:46

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

u故事／澳門女孩迷八家將 跳女官將首宣揚台灣文化

2019-05-09 13:23

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

冰山特色造景滑梯 桃園民族公園五月底對外開放

2019-05-09 10:46

籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18

南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師

2019-05-09 13:23

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

女廁隔板一再被鑽洞 苗栗市公所改磚牆防偷窺

2019-05-09 14:45

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43

韓國瑜對橋頭科學園區一問三不知 陳其邁：可惜了

2019-05-09 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top