醫師揭兒虐案件 喚起公眾力量

2019-05-09 16:11 中央社 新竹縣9日電



新竹縣政府與新竹地方檢察署推動保護受虐兒童，透過東元醫院今天辦理「兒童疏忽與虐待的臨床評估專題研討會暨愛心基金捐贈儀式」，盼喚起社會公眾力量，共同推動兒虐防治。

新竹縣政府統計，民國107年至108年受到兒童及少年保護服務人數達170人次，由社會處進行保護、安置受虐孩童。新竹縣政府秘書長陳季媛表示，兒少、學齡前兒童因被施暴不敢說，或不會說，而導致受虐案件被隱匿，需要學校、及鄰居共同關注，建構社會安全保護網，守護這群受虐孩童。

新竹縣一名國中少女頭破血流，在4月8日被送至東元綜合醫院急救，醫師判定因磚塊重擊所致，懷疑受虐主動通報新竹縣政府及新竹地檢署，揭開女學生遭家人受虐事件，成功透過公權力保護她。

新竹地檢署檢察長王文德說，多數受虐孩子，年紀多在6歲以下，這群孩子還不懂得表達，且加害人也多為照顧者，透過啟動「兒虐防護機制」與第一線院方合作，在孩子就醫時藉由院方專業檢測，判定是否為因照顧者照顧不當所致。

王文德說，若為兒虐案能立即通報新竹地檢署，也讓檢方成為孩子們的後盾，保護這群「無聲的被害者」。另外，孩子若能提升自我保護意識，受虐當下也能成為保護自己的小英雄。

東元綜合醫院副院長劉雅文說，父母在壓力無法調適下，易遷怒無反抗能力的孩子。因此，鼓勵親子相處時「不」要生氣、「閉」上眼睛、擁抱「小」孩10秒鐘，並與「孩」子大笑10聲，幫助家長緩和情緒，降低遺憾發生的機率。

康乃薾雙語中小學董事長黃忠山發起募款、義賣活動，與師生、家長共同努力，集結愛心基金約新台幣30萬元，全數捐出新竹縣政府社會處，協助受虐孩童。