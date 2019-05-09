同婚登記苗栗市戶所要民眾到台北登記 戶所：認知差異

2019-05-09 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



5月24日同志婚姻將合法化，近月有不少同志伴侶向各地戶政機關預約當天登記結婚；苗栗愛轉來平權遊行團隊將在5月11日舉辦苗栗史上第一場同志遊行。苗栗愛轉來平權遊行粉絲團昨在粉絲團PO文，網友打電話到苗栗市戶政事務所詢問同婚登記，卻被對方說「沒收到公文，請去台北登記」，引發熱議，苗栗市戶所說，可能是對話認知解讀差異。

苗栗愛轉來平權遊行粉絲團昨在粉絲團PO文，PO出網友臉書截圖，這名網友在臉書貼文「太太先前與苗栗市戶政事務所聯繫，對方先是不斷強調還沒收到內政部公文他們不能辦理，當跟他提到可是台北都可以先預約時，對方立刻說那你去台北登記就好了阿，隨後要了太太的手機，說會再聯繫。昨天接到對方電話說：還沒收到公文，請去台北登記」

這名網友質疑，大概就是一種怕事的公務員心態，「麻煩事不要來找我們」，反正台北可以登記，你們就通通去台北吧。真的很令人失望阿，這種地方政府」

粉絲團「苗栗愛轉來來平權遊行」貼文說，「那你去台北登記就好了…難道苗栗不在憲法適用範圍？真以為自己是苗栗國公務員？」

苗栗市戶政事務所主任彭德香說，戶所有接到兩對洽詢，因為5月24日是平常日星期五，不需預約，直接來臨櫃辦理登記即可。若有民眾詢問，會請民眾先留下聯絡方式，等到內政部公文來時，會明確寫出登記時需哪些資料、證明文件，屆時會再通知當事人攜帶相關資料。

對於同仁是否有說過「到台北登記」。彭德香說，經詢問戶所同仁沒有人有說過話語，應該是認知解讀的誤解。

苗栗縣民政處戶政科說，同婚登記部分，苗栗縣至今有5對詢問，包括，苗栗市，竹南、頭份、後龍，都有民眾詢問；同婚登記是否有開放預約？苗縣民政處戶政科說，由轄下各所依其人力規畫。因為當天是星期五，平常日，若有登記者可以直接臨櫃登記。