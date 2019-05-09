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網美也愛玩！日韓港澳網紅現身力推桃園景點

2019-05-09 15:26聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市府首創線上旅遊服務平台「桃園自在遊」App，由官方與民間合作，結合桃園各季節不同的節慶觀光活動與各區特色景點，規劃在地小旅行，並於網路平台上架，今年邁入第3年，已推出超過140條的小旅行，累積超過6600位民眾報名參與，為突破國內旅遊市場，今年將跨海和大陸飛豬旅遊電商網站、易飛網EZFLY Japan海外旅遊平台等合作，將遊程跨海上架到海外平台販售，讓更多國外遊客可以看見桃園特色。

桃園市長鄭文燦指出，「桃園自在遊」App強調與在地合作，包括在地協會、社區等，結合在地觀光及社區達人專業導覽，帶領大家悠遊深具地方特色的景點，滿足大家喜歡慢走、漫遊且深入當地的旅遊需求，提供深度景點及私房行程。

觀旅局長楊勝評表示，今年桃園自在遊將桃園遊程跨海上架，到海外平台販售，包括日本Verlta、香港東瀛遊、大陸飛豬旅遊電商網站、易飛網EZFLY Japan海外旅遊平台等，要讓更多國外遊客可以看見桃園特色。

易飛網事業發展部行銷總監葉嘉瑜指出，國外民眾對台灣印象除了台北、高雄、台南等，能更加認識桃園特色，尤其近年桃園舉辦石門熱氣球嘉年華、地景藝術節等都深受外國人喜愛，此外也會推高齡巴士、戀愛巴士等旅程，提供民眾多元選擇。

除在地深根、為推廣海外市場，桃園市府觀光旅遊局今日舉辦記者發表會，號召來自亞洲五個地區，累積擁有百萬粉絲的7位網紅前來熱情相挺，包括台灣的「冒牌生」、日本的「Mana&Zuzu」、韓國的「太咪與阿載」、港澳的「Sapanso」、中國大陸的「金門大玩咖」等，鄭文燦則開玩笑說，雖然是百萬粉絲網紅「但我沒認識半個」，後來則趕緊緩頰「可能是來自各國的網紅，希望這些好朋友多多運用網路無遠弗屆的力量推廣行銷」。

來自香港的網紅Sapanso畢業於銘傳大學，常利用放假時間在台北、桃園兩地遊玩，她表示，除了喜歡人文歷史景點，也喜歡到秘境享受大自然，尤其近期香港有許多連假，非常多香港朋友選擇來台灣遊玩，都會請她幫忙推薦景點，未來也會在社群平台上多加宣傳桃園之美。

桃園自在遊因應母親節，推出「全家遊桃園，媽媽不用錢」優惠活動，6至9月每月都會推出199元的超值首發團，讓民眾以最優惠的價格暢遊桃園。桃園市府5月21日至5月23日，帶領桃園在地17家的旅遊相關業者，包含旅宿業、旅行業、美食、伴手禮等店家，共同前往日本東京進行交流推廣，在這黃金72小時內進行日本業者拜會、晴空塔快閃、東京推介會、交流晚宴等，盼吸引更多日本旅客前來桃園觀光旅遊。

桃園市府首創線上旅遊服務平台「桃園自在遊」Aㄣ，由官方與民間合作，結合桃園各季節...
桃園市府首創線上旅遊服務平台「桃園自在遊」Aㄣ，由官方與民間合作，結合桃園各季節不同的節慶觀光活動與各區特色景點，規劃在地小旅行，今年將跨海和大陸飛豬旅遊電商網站、易飛網EZFLY Japan海外旅遊平台等合作，將遊程跨海上架到海外平台販售，讓更多國外遊客可以看見桃園特色。記者許政榆／攝影
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為推廣海外市場，桃園市府觀光旅遊局今日號召來自亞洲五個地區，累積擁有百萬粉絲的7...
為推廣海外市場，桃園市府觀光旅遊局今日號召來自亞洲五個地區，累積擁有百萬粉絲的7位網紅前來熱情相挺，包括台灣的「冒牌生」、日本的「Mana&Zuzu」、韓國的「太咪與阿載」、港澳的「Sapanso」、中國大陸的「金門大玩咖」等行銷桃園。記者許政榆／攝影
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來自香港的網紅Sapanso畢業於銘傳大學，常利用放假時間在台北、桃園兩地遊玩，...
來自香港的網紅Sapanso畢業於銘傳大學，常利用放假時間在台北、桃園兩地遊玩，她表示，除了喜歡人文歷史景點，也喜歡到秘境享受大自然，尤其近期香港有許多連假，非常多香港朋友選擇來台灣遊玩，都會請她幫忙推薦景點，未來也會在社群平台上多加宣傳桃園之美。記者許政榆／攝影
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