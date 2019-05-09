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閱讀翻轉偏鄉孩童 苗栗市圖力推數位閱讀

2019-05-09 15:07聯合報 記者范榮達╱即時報導

前瞻基礎建設計畫2年補助苗栗市立圖書館53萬元，推動數位閱讀，縮短城鄉差距及數位落差，增購10台電腦、 10台平版電腦，及2台筆記型電腦，2台多媒體廣告機，此外，市圖今年編列31萬元購買電子書，供民眾到館及回家借閱電子書使用。

苗栗市長邱鎮軍表示，唯有閱讀才能翻轉偏鄉孩童的命運，拉近與都市孩童的學習距離，「為閱讀裝上一雙翅膀」是市公所的願景，透過前瞻計畫積極提升硬實力，同時也藉由自籌財源提升軟實力，市民透過手機、平板、PC皆可免費借閱電子書籍，「軟硬兼施」才能讓苗栗向前行。

苗栗市立圖書館「軟硬兼施」，推動數位閱讀。記者范榮達／攝影
苗栗市立圖書館「軟硬兼施」，推動數位閱讀。記者范榮達／攝影
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