閱讀翻轉偏鄉孩童 苗栗市圖力推數位閱讀

2019-05-09 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



前瞻基礎建設計畫2年補助苗栗市立圖書館53萬元，推動數位閱讀，縮短城鄉差距及數位落差，增購10台電腦、 10台平版電腦，及2台筆記型電腦，2台多媒體廣告機，此外，市圖今年編列31萬元購買電子書，供民眾到館及回家借閱電子書使用。