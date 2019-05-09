公務員當房仲做？ 桃議員要求成立社宅服務中心

2019-05-09 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園中路二號社會住宅預計今年9月入住，桃園市府正辦理招租程序，不過議員黃敬平在議會總質詢提到，社會住宅無論是興建、招攬及入住後服務，應該由專業代租業者處理，而非由公務員兼房仲介紹看屋，他呼籲都發局研議成立「社會住宅服務中心」，專責處理社宅事務，桃園市都發局長盧維屏回應，下會期會將自治條例草案送交議會審議，預計明年中將有4個社會住宅，讓服務中心能順利接軌。

今年九月完工啟用的中路二號社會住宅，已於二月辦理申請作業，提供212戶名額，包含政策戶64戶、一般戶與服務性入住等148戶，預估簽約後九月中旬完成入住，不過議員黃敬平在議會上說，這些專業的問題，為何由公務員代民眾看屋，把公務員當房仲，實在很弔詭。

黃敬平說，社會從興建、招攬、入住服務應該交由專業代租業者協助政府執行，他要都發局釐清權責，同時呼籲市府成立「社會住宅服務中心」，解決社會住宅完工後的營運問題。

桃園市都發局長盧維屏表示，今年4月已取得內政部核可設立「桃園市社會住宅服務中心」，目前正研擬自治條例草案，預計今年下旬可提報議會審議，如獲通過，服務中心將於明年中旬成立，同時配合明年社宅交屋期程銜接管理。

住宅處表示，針對住宅租賃與維護管理，市府依住宅法第8條籌備桃園市社會住宅服務中心，未來中心業務將涵蓋社宅招租、租金收取、營運管理、租賃契約簽訂與執行，還有建物修繕及財產管理等事務。