影／苗栗家扶自強媽媽：兒子能自在呼吸 就是最大快樂

2019-05-09 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣南庄鄉賽夏族根美蓮婚後育有3子女，大兒子小恩3歲時，診斷出機率僅百萬分之3「肺泡蛋白質沉著症」，發病時無法呼吸，小恩如今9歲，每年開刀治療，根美蓮說，看著兒子虛弱跟她說「我會加油」，她告訴自己再苦都要堅持下去，希望小恩能健康、自在地「呼吸」。

苗栗縣家扶中心今表揚3名平日照顧身心障礙子女的自強媽媽們，根美蓮獲頒自強媽媽。家扶中心準備母親節禮物給到場的自強媽媽們。選擇「化妝品」送給根美蓮，她平常為省錢給兒子治病，但孩子總說，「別人的媽媽都打扮很漂亮，希望媽媽也可以漂漂亮亮的」。

41歲的根美蓮育有3子女，大兒子小恩3歲時因為高燒不退，不斷乾咳，醫院診斷患機率僅百萬分之三的「肺泡蛋白質沉著症」，發病時幾乎無法呼吸、進食，一發病需要住院2周，經過手術10幾個小時的肺部沖洗術治療，才能恢復呼吸。7年來，根美蓮每月帶兒子回診，根美蓮積極學習關於病症相關知識與發病前兆，她最大願望希望兒子健康成長，自在「呼吸」。

另外獲自強媽媽的涂玉蓮，離婚後獨自養育兩兒子，大兒子22歲小傑患有唐氏症，悉心照料，教導小傑日常生活自理與安全。涂玉蓮本來從事檳榔攤工作，但考量小傑高職畢業後，無法找到工作，因此改做家庭代工，雖然收入甚少，但可以照顧兒子。苗栗家扶中心替涂玉蓮準備母親節禮物，一件新衣服，她感動說「很謝謝，衣服很貴，是半個月做家庭代工的薪水」。