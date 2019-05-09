新竹縣議會爆發「內鬨」 書面質詢成導火線

2019-05-09 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣議會近日進行第19屆第1次定期會，議員余筱菁昨天在在粉絲專頁貼文，質疑昨天該質詢的3位議員都只用書面報告，認為「不參與質詢等於放棄對縣府的監督職責」。今天縣政總質詢議長張鎮榮宣讀議事規則，表示書面質詢不違議事規則，也請議員針對縣府作為質詢，而非質詢同事。

余筱菁昨天在粉絲專頁上質疑3位議員林思銘、上官秋燕、郭遠彰，「一年僅僅兩次的定期會，都可以只用書面報告就結束，實在太不尊重投票給您的選民」，指出不參與質詢等於放棄對縣府的監督職責，並放上議事行程，及議事堂空無一人的照片，圖中顯示林思銘、上官秋燕、郭遠彰等人未出席。林思銘、上官秋燕今天則借議員張良印質詢時間，回應余筱菁的質疑。

林思銘表示，「余筱菁誤導大家本人已放棄質詢涉嫌誹謗」，影射議員未出席定期會，嚴重打擊議員及議會形象，議員了解議事規則即議員職責。上官秋燕則說，她的質詢時間改為5月14日，昨天本來就不是她質詢，要求余筱菁為不實事實抹滅她而道歉。

張益生與林思銘也要求議長張鎮榮裁示，張鎮榮指出，有議員在未溝通、求證下就上網攻訐議員同事，已破壞議會和諧，且議員職責是監督縣政而非同仁，依據議會議事規則規定，議員可提出口頭及書面質詢，並互相調整質詢時間。議事組也澄清，上官秋燕早已與議員范曰富更換質詢時間，8日並非她應出席時間。