竹縣流浪犬收容空間不足 邱振瑋盼增設收容中心

2019-05-09 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣議員邱振瑋關注流浪犬收容問題，今天在縣政總質詢提出疑慮，他指出寶山鄉經常發生流浪犬咬人、追車情況，期望家畜疾病防治所能增設友善動物的收容所。家畜所長彭正宇回應，目前爭取中央經費240萬元，先增設狗籠，以因應收容空間不足狀況。

邱振瑋表示，零撲殺政策上路後，各地動物收容所都面臨爆滿狀況，但寶山水庫吊橋常發生野狗咬人，或是在鄉間小路追車的情形，過去家畜所也曾下鄉舉辦協調會議，不過據他所知，目前收容中心僅有120個收容犬、貓等各種動物的位置，收容空間遠遠不夠。

他指出，在上屆也曾質詢增設收容中心的計畫，此次再度關心，也是因為流浪犬危害一直是民眾陳情的重點，他要求相關單位重視。而家畜所曾經發文給各鄉鎮清潔隊，僅能在流浪犬隻對人體有危害的狀況下，才能夠捕捉，也讓他擔心流浪犬傷人事件頻傳。

對此，彭正宇回應，捕捉的標準全國都一樣，不過為了避免民眾受到傷害，已經與清潔隊溝通過並修正規定，無須等到流浪犬攻擊人才可捕捉，只要有追逐行為就可予以捕捉。

另外，收容所擴增收容量的部分，今年已向中央爭取240萬經費，改建家畜所後方的收容中心空間，增設狗籠，預計可收容流浪犬約110隻。