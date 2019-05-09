親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

竹縣流浪犬收容空間不足 邱振瑋盼增設收容中心

2019-05-09 13:26聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣議員邱振瑋關注流浪犬收容問題，今天在縣政總質詢提出疑慮，他指出寶山鄉經常發生流浪犬咬人、追車情況，期望家畜疾病防治所能增設友善動物的收容所。家畜所長彭正宇回應，目前爭取中央經費240萬元，先增設狗籠，以因應收容空間不足狀況。

邱振瑋表示，零撲殺政策上路後，各地動物收容所都面臨爆滿狀況，但寶山水庫吊橋常發生野狗咬人，或是在鄉間小路追車的情形，過去家畜所也曾下鄉舉辦協調會議，不過據他所知，目前收容中心僅有120個收容犬、貓等各種動物的位置，收容空間遠遠不夠。

他指出，在上屆也曾質詢增設收容中心的計畫，此次再度關心，也是因為流浪犬危害一直是民眾陳情的重點，他要求相關單位重視。而家畜所曾經發文給各鄉鎮清潔隊，僅能在流浪犬隻對人體有危害的狀況下，才能夠捕捉，也讓他擔心流浪犬傷人事件頻傳。

對此，彭正宇回應，捕捉的標準全國都一樣，不過為了避免民眾受到傷害，已經與清潔隊溝通過並修正規定，無須等到流浪犬攻擊人才可捕捉，只要有追逐行為就可予以捕捉。

另外，收容所擴增收容量的部分，今年已向中央爭取240萬經費，改建家畜所後方的收容中心空間，增設狗籠，預計可收容流浪犬約110隻。

不過邱振瑋仍希望增設友善動物收容中心，因其他縣市可收容流浪犬空間均超過200隻，新竹縣光是寶山鄉就不只110隻流浪犬，期盼家畜所在不影響生態環保的前提下，興建收容空間更大的動物收容所。

新竹縣議員邱振瑋關注流浪犬收容問題，今天在縣政總質詢提出疑慮，期望家畜疾病防治所...
新竹縣議員邱振瑋關注流浪犬收容問題，今天在縣政總質詢提出疑慮，期望家畜疾病防治所能增設友善動物的收容所。記者陳斯穎／攝影
分享

流浪犬新竹動物收容所
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

熬過戒毒的日子 勞動署助他成主廚傳承愛

2019-05-09 13:23

不只住伯伯 這間女住民居全台榮家之冠

2019-05-09 13:21

陸、日薪優 長照人力外流恐成趨勢

2019-05-08 23:37

這張早安圖別略過...竹縣警的問候讓你一路平安

2019-05-08 22:41

竹市東園國小2學童年僅8歲 國際程式競賽奪冠

2019-05-08 22:38

頭份重啟玉寶文創納骨塔 地方千人反彈

2019-05-08 22:31

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

桃園市1萬2000盞「黑燈」 市府將接管

2019-05-08 22:28

失智透過照護據點共學 有助延緩退化

2019-05-08 16:15

遭批養肥貓還招商不力 桃園航空城發聲明回應

2019-05-08 14:30

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

汐止北山大橋事故多 擬取消機車專用道

2019-05-08 19:45

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

7旬老翁獨自養大孫女 她想當法官主持正義

2019-05-09 12:03

綠議員考橋頭科學園區 韓國瑜數度要經發局長先答

2019-05-09 11:05

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

69天短命「祺祥」年號 嘉義這塊匾見證清政變

2019-05-08 14:26

影／虎妮V.S韓國瑜面對面 推展高雄觀光

2019-05-08 16:42

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

雲嘉南汽機車失竊率 3年皆降

2019-05-08 23:53

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

六輕爆炸害的？麥寮數萬尾鱸魚暴斃 滿池魚屍令人怵目

2019-05-09 11:07

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

北市動用「救命錢」2.75億改建市場 送議會備查挨批

2019-05-08 23:43

華泰名品城3期開幕 桃園百貨業將陷戰國時代

2019-05-08 22:29

敦南金融大樓更新新建工程 通過環評

2019-05-08 17:29

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

和平島考古再開挖 林右昌：挖更多本土歷史

2019-05-08 16:46

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

車主自保 停機車格、上大鎖

2019-05-08 23:50

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16

影／淡北道路環評遭退回再審 侯友宜：會再努力

2019-05-08 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top