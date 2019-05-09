熬過戒毒的日子 勞動署助他成主廚傳承愛

2019-05-09 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



30歲的呂芳銘成功脫離毒癮束縛後，參加勞動力發展署桃竹苗分署多元就業開發計畫，已經成為桃園市日光書房義式餐點主廚，椒麻雞披薩、手作甜點綿綿餅都深獲好評。勞動部長許銘春日前到日光書房用餐和參觀廚房，贊許呂芳銘好手藝，人生經歷可以鼓勵更多更生人「絕對不要放棄自己」。

許銘春強調，勞動部在就業的路上會提供各種職業訓練及就業服務等資源，協助及陪伴更生人一起度過難關順利重返社會。

日光書房在楊梅，由財團法人基督教更生團契桃園區會附設日光之家經營。呂芳銘不諱言16歲因為住家周邊環境影響加入幫派，價值觀出現嚴重偏差，人生開始迷失還沈溺於毒品一度不可自拔，戒毒後再上癮，反覆的過程讓全家陷入痛苦深淵。

呂芳銘說，「拉K一時、尿布一世」的宣導警語發生在自己身上，醫生也嚴重警告他再吸下去就沒有救，但是他沒馬上悔改戒毒，一走出醫院就想而且找到毒品解癮，幾次吸毒過量造成休克、昏迷送急救，也被送進「日光之家」，在機構的接納與關愛下，他的生活漸漸重新步向正軌。

呂芳銘後來積極學習和正向的態度，獲勞動部推介參加多元就業開發方案成為進用人員，有系統學習餐飲製作的技術，讓他逐漸從一個社會邊緣人，變成能獨立一面的廚師，更進而成為一個能教導、管理一家店的經營者。在轉變的過程中，他經歷了很多的磨練與考驗，包括從中餐轉到西餐，從做事轉到教導，慢慢的調整自己，一一克服面臨的問題 ，更進一步將自身經驗分享給有同樣困頓的弟兄們，將救贖他的愛傳承下去。