不只住伯伯 這間女住民居全台榮家之冠

2019-05-09 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



隨著年紀增長，台灣不少榮民逐漸凋零，位於桃園的八德榮家，過去即提供夫妻房給榮民夫婦居住，時至今日女性住民已達92人，佔全體住民的六分之一，為全國女性住民最多的安養機構，為因應女性住民需求，八德榮家也在近年設置多項性別友善設施，讓女性長輩平等使用生活設施，提升生活品質。

八德榮家主任古道中指出，八德榮家目前有550位長輩居住，平均年齡為88歲，最高齡為103歲，而其中女性住民目前有92人，佔比將近六分之一，是全國女性住民最多的安養機構，過去設有夫妻房供夫妻同住，在榮家頤養天年。

近年來隨著榮民伯伯凋零，有不少榮眷仍然居住於此，為因應女性住民實際需求，家區內設置多項性別友善設施，包含安全與便利兼具的自炊廚房、女性專屬的居住空間及書報閱覽專區等，尊重住民個別差異與需求，讓女性長輩平等使用生活設施，提升生活品質。

其中自炊廚房備受女性住民喜愛，可在平日展現廚藝專才，讓榮民老前輩重溫家鄉好味道。住民杜媽媽表示，先生來自江蘇喜愛吃麵食，因此會自己包水餃煮給伯伯吃；另一位李媽媽更是每日下廚，10年多來協助先生控制體重，從上百公斤減為80多公斤，藉此改善身體狀況，現在已經能夠自行外出行走。