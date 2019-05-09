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中壢海鮮料理店邀口足畫家做公益 小付出散播大愛心

2019-05-09 13:08聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢漁市發展協會與口足畫家協會，在中壢明德路舉辦「溫馨五月，愛心送暖」活動，民眾認購一碗料多實在的海鮮粥，就贈送口足畫家的明信片一張，歡迎民眾踴躍參與。

中壢漁市發展協會理事長徐碧英從事海鮮批發將近30年，對每一種海鮮的特性都瞭若指掌，也對料理相當有興趣。由於中壢漁市場每天都有從台灣各地來的當令漁貨，為了向民眾介紹這些好食材，徐碧英用自己的手藝在中壢明德路開了一間料理小店，每天賣現作的海鮮料理而且只有外帶，內行的饕客常上門光顧。

遇上對魚、蝦、貝類料理方式有疑問的客人，徐碧英也大方解答，久而久之店家也成了美食料理意見諮詢據點，徐碧英不嫌麻煩或占時間，因為希望上門的客人都能吃到最棒的海鮮料理，還大方分享「外帶」美食烹調經驗。

當初在開店的過程中，徐碧英得到口足畫家家屬的協助，將店面打造成文創風，為了回饋他們，徐碧英結合口足畫家協會舉辦海鮮粥義賣活動，民眾認購海鮮粥，就贈送口足畫家的明信片一張，希望能幫助口足畫家們購買更多的繪畫顏料。

熱心公益的徐碧英希望這份福報能與更多人分享，光昨天就免費提供將近600份海鮮粥給真善美等弱勢團體，還邀請客人參與愛心送暖活動，她相信「只要小小的付出，就能散播大大的愛心」。

中壢漁市發展協會理事長徐碧英在明德路經營海鮮料理，不忘投入公益。記者鄭國樑／攝影
中壢漁市發展協會理事長徐碧英在明德路經營海鮮料理，不忘投入公益。記者鄭國樑／攝影
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店家昨天就免費提供將近600份海鮮粥給真善美等弱勢團體。記者鄭國樑／攝影
店家昨天就免費提供將近600份海鮮粥給真善美等弱勢團體。記者鄭國樑／攝影
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手足畫家參與公益活動在店裡創作。記者鄭國樑／攝影
手足畫家參與公益活動在店裡創作。記者鄭國樑／攝影
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大家相信只要小小的付出，就能散播大大的愛心。記者鄭國樑／攝影
大家相信只要小小的付出，就能散播大大的愛心。記者鄭國樑／攝影
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