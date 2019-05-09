籌辦文學營 95歲鍾肇政竟憂心問：有沒向警總報備？

2019-05-09 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭國小日式宿舍群完成整修，設鍾肇政文學生活園區推動平台，並舉辦第一屆鍾肇政九龍書室文學營，近日籌備人員忙碌整理文學營宣傳海報時，95歲鍾肇政好奇上前翻看一下後，竟一臉嚴肅詢問「有沒有跟警備總部報備？」「否則事情嚴重到會被抓去關喔！」

鍾肇政兒子鍾延威平日照顧鍾老生活起居，他說，文學營即日受理報名，這幾天積極寄發文學營海報到各學校去，桌上堆滿了折好及待折的海報，沒想到老父親經過，拿起一份看過之後，便問「這有沒有跟警備總部報備？沒有的話，這是一件很嚴重的事情，會被抓去關喔！」

鍾延威說，經過一番解釋之後，父親才明白時代不同了，現在已沒有警備總部，但父親仍凝重地說，「當年白色恐怖時代，要辦活動，第一是要跟警備總部報備，第二要跟警備總部報備，第三還是要跟警備總部報備。」

由此也可看出，當年警備總部的權力有多大，至今回想起來，鍾老還是覺得那是一段恐怖歲月，他讓自己不說、不聽跟思想有關的事情，但還是被盯上，所幸沒有被抓捕。最後鍾老感謝上帝，讓他安然度過那段黑暗的年代，才能好好地活到現在。鍾延威也把這段趣事貼到鍾肇政臉書。

鍾肇政為國寶級文學家，被尊稱為「台灣文學之母」。歷來以鍾老之名所辦文學營、寫作班，或以他作品為名所辦類似活動等，不勝枚舉。這些活動在文學人才培育、讀書風氣推廣上，都有一定成果，各擅勝場。

鍾老對以他名義舉辦的文學營、班、隊雖都抱樂觀其成態度，但鍾老一直有個期望，那便是文學的推廣、人才的培育應排除貧富差距，讓所有有與趣的後生子弟都能走進文學殿堂，一窺文學奧妙──哪怕僅是初起步的啟蒙學習課程。第一屆鍾肇政「九龍書室」文學營便在秉持鍾老這個理想的目標下開辦。

第一屆鍾肇政「九龍書室」文學營，選擇以桃園市龍潭為常態舉辦地點，除了龍潭是鍾老成長之地，處處有鍾老足跡及容顏；也是鍾老作品著墨最多之地，文學地景觸手可及。

作為客家族群生活的地域，也希望透過文學營的課程，使來參加的學員皆能接觸到更多的客家文化，包括宗祠、夥房、歌謠等等，因此本次文學營特地和新竹縣新埔宗祠博物館推廣協會合作，希望能夠帶給學員更多元、更活潑的學習環境，並能將他們所看所感運用於寫作上。

2019第一屆鍾肇政九龍書室文學營，訂7月8日到10日，3天2夜在龍潭渴望園區會館舉行，安排參訪鍾肇政及龍潭文學及客家文化風景，另有戶外聖蹟亭及製茶體驗，及鍾老作品賞析、文學創作等活動。