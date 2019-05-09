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冰山特色造景滑梯 桃園民族公園五月底對外開放

2019-05-09 10:46聯合報 記者林育瑩╱即時報導

位於桃園區三民路、永安路與民族路口旁的民族公園，去年9月重建再造後，目前園區內包括新建的櫻花步道、戲水池、冰山造型滑梯等設施皆已完成，桃園區長陳智仁表示，目前正進入驗收程序，預計五月底將對外開放。

桃園區民族公園過去因設施老舊，桃園區公所徵得意見後，去年斥資約2000萬元推動重建工程，以日式意象風格作為設計主題，並新建櫻花步道、戲水池、野餐區與冰山造景滑梯等遊憩設施，由於民族公園坐擁戲水區，每年夏天都吸引大批人潮消暑，為方便夏日戲水民眾更換衣物，區公所重新整理戲水區，同時在涼亭內增設更衣室。除了遊憩設施，園內樹木植栽也予以保留，同時串聯周邊休憩空間，讓民族公園在熱鬧的市區裡，呈現清雅寧靜的樣貌。

桃園區民族公園位在三民路與民族路端，分別有桃園國中站及永安路口站等兩座無障礙公車站，汕頭街端也設有Youbike站，民眾到訪公園除了以騎車、開車前往，也可選擇搭乘公車、或騎乘腳踏車到公園遊憩。

陳智仁提到，民族公園重建工程已報竣工，為確保園區設施符合安全規定，目前辦理驗收程序，待公園各項設施安全檢驗通過後，黃色警示帶也將同步拆除，並在五月底將對外開放。

桃園區民族公園位於汕頭街端的Youbike租借站。記者林育瑩／攝影
桃園區民族公園位於汕頭街端的Youbike租借站。記者林育瑩／攝影
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民族公園內設置戶外休憩桌椅。記者林育瑩／攝影
民族公園內設置戶外休憩桌椅。記者林育瑩／攝影
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桃園區三民路、永安路與民族路口旁的民族公園，去年9月辦理重建再造後，目前園區內包...
桃園區三民路、永安路與民族路口旁的民族公園，去年9月辦理重建再造後，目前園區內包括新建的櫻花步道、戲水池、山景造型滑梯等主體設施皆已完成，目前辦理驗收程序，預計五月底對外開放。記者林育瑩／攝影
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桃園區民族公園內的冰山造型溜滑梯。記者林育瑩／攝影
桃園區民族公園內的冰山造型溜滑梯。記者林育瑩／攝影
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