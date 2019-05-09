生技業者購2000朵憨兒手做玫瑰 送小學生盼懂珍惜

2019-05-09 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



葡萄王生技公司善盡企業責任，長期致力於社福服務，今年4月才贊助桃園市真善美社會福利基金會的憨兒們去苗栗旅遊，公司這趟旅途不只出錢，還有志工一路陪伴幫忙。母親節前，葡萄王生技得知憨兒們的手作玫瑰花要義賣推廣，卻苦無通路，不但主動邀請基金會到廠設攤義賣，還發起送花到國小的愛心活動，廠內員工全體總動員，短短一周募集得2000朵。

原本只是葡萄王員工買來送給自己孩子班上的同學們，但葡萄王生技公司社會責任部知道這個訊息後，認為相當有意義，因為買花不但能做公益、把花送給國小學童幫他們準備一個母親節的公益賀禮，同時讓他們知道花朵製作的意義，還能落實生命教育使命。

真善美憨兒的手作玫瑰花送至中壢區的新明國小，校長林瑞錫與家長會長簡維成代表接受。林瑞錫說，送花這樣的機會教育相當難得，也謝謝葡萄王生技帶來這滿滿的愛心；目前學校設置8個特教班，教育希望的就是讓孩子們的觀念能更正確、身心能更健康。