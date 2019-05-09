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百貨購物下殺優惠拚促銷 母親節打折送禮省錢表孝心

2019-05-09 08:51聯合報 記者曾增勳╱即時報導

母親節來臨，桃園市各百貨、購物中心紛紛促銷優惠，吸引民眾購買禮物送給媽媽感恩，桃園遠東百貨今天上午表示，即日起至本月14日止母親節檔期，全館當日累計滿5000元送500元抵用券，12日前消費者搭配12大銀行單筆分期刷滿6600加送250元十足抵用券，可享超過百分之十一以上回饋，該店更聯手化妝品祭出品牌日活動下殺5折起，10日前在該店11樓舉辦女裝及寢具名床特賣會，服飾全面3折起、寢具全面3折起、夏被990元起，多重優惠回饋讓消費者表達孝心、也可節省荷包。

蘆竹區台茂購物中心推出「母親節禮物大餐Just for Mom」檔期，即日到12日止購物，全館滿千送百及4大專區滿千送百優惠，民眾憑台茂會員卡MORE利卡，在全館購物累計滿5000送250元特別商品券、累

積滿7000送400元特別商品券、滿9000送600元特別商品券，買越多回饋更多。

台茂購物中心表示，母親節前，該店更推出兩波專屬卡友禮優惠，凡持MORE利卡、台茂聯名卡友，當日消費滿999元，憑卡及同卡號發票可兌換實用好禮。此外，該店並與19大銀行信用卡配合，推出滿額禮/分期禮贈

送台茂商品券優惠，歡迎民眾趁優惠送母親禮物表達孝心。

趁母親節來臨，蘆竹台茂購物中心祭出母親節優惠促銷商品，吸引許多民眾購買禮物，感謝...
趁母親節來臨，蘆竹台茂購物中心祭出母親節優惠促銷商品，吸引許多民眾購買禮物，感謝母親孝達孝心。圖／台茂購物中心提供
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趁母親節來臨，桃園遠東百貨祭出母親節優惠促銷商品，下班後吸引許多民眾購買禮物，感...
趁母親節來臨，桃園遠東百貨祭出母親節優惠促銷商品，下班後吸引許多民眾購買禮物，感謝母親孝達孝心。圖／桃園遠百提供
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母親節19大化妝品
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