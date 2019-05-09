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紫色稻田彩繪寫下「新瓦屋」竹北打卡新熱點

2019-05-09 07:43聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

被高樓大廈包圍的稻田彩繪地景藝術，成為打卡新熱點。新竹縣竹北市的新瓦屋客家文化保存區內的1分多稻田做為水稻生態教育園區，一期農作種植紫色彩稻搭配一般水稻，種植近2個月從高處俯瞰，已經可看出「新瓦屋」3個大字，園區內生態池荷花也正值盛開，吸引許多民眾前來拍照打卡。

新竹縣長楊文科表示，過去說「六家熟，新竹足」意思就是只要六家稻作豐收，新竹縣居民就不用擔心糧食不足，可見六家是新竹縣相當重要的米倉。為了再現六家聚落的鄉村風情，新竹縣府定期依時序，在新瓦屋水稻生態教育園區耕種不同的農作物。

文化局局長李猶龍說，今年的雨量充沛，水稻生態教育園區一期農作以種植水稻為主，並加入「稻田彩繪」創意元素，聘請台灣稻農有限公司規畫稻田彩繪種植紫色彩稻品系IR1552（屬長粒秈型稻、口感硬），在台灣目前除作為基礎研究外，主要作為稻田彩繪或觀賞用盆栽，彩稻育成種植期約115至120天。

彩繪稻田規畫初期需先以田地範圍概估文圖的大小，確定文圖規格後，請專人在水稻田中進行圖型佈點，並插植彩稻秧苗，周邊再續插越光米秧苗，兩項作業均須以人工方式完成，重現早期農夫插秧的情景。

此次的彩稻跟水稻「越光米」自3月中旬插秧至今，不時聽到路過的民眾討論田裡種的是什麼稻子？顏色很不一樣。種植近2個月，站在「或者書店」後方俯看彩稻在越光米襯托下顯見3個斗大地標「新瓦屋」，也為傳統農業增添文化創意及注入更多新氣象。

新瓦屋稻田彩繪地景藝術觀賞期約2個月，可延續至7月中旬，另外還搭配板凳電影院活動，進行稻浪小劇場表演，歡迎民眾一起參與。詳情可至文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

位於新竹縣竹北市的新瓦屋客家文化保存區內的1分多田做為水稻生態教育園區，一期農作...
位於新竹縣竹北市的新瓦屋客家文化保存區內的1分多田做為水稻生態教育園區，一期農作種植紫色彩稻搭配一般水稻，種植近2個月從高處俯瞰，已經可看出「新瓦屋」3個大字。圖／新竹縣政府提供
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