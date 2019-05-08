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陸、日薪優 長照人力外流恐成趨勢

2019-05-08 23:37聯合報 記者許政榆／桃園報導

高齡化社會來臨，台灣已面臨長照人力缺乏問題。 記者許政榆／翻攝
高齡化社會來臨，台灣已面臨長照人力缺乏問題。 記者許政榆／翻攝
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台灣長照人力需求增加，人才卻有限，越來越多醫療及長照機構與校園建教合作「綁」人才，長庚科技大學甚至與對岸幾個城市的醫療集團簽定合作意向書，提供名額讓畢業生赴大陸就業，薪資優於台灣，長照人力輸出恐成趨勢。

聯新國際醫院今年和桃園方曙商工合作，除了新設立「長期照護科」招收學生，未來保障學生畢業可進入聯新集團企業工作。方曙校長馮愛琴表示，學生有機會在台灣或到大陸、日本工作，起薪可望從三萬二起跳。

前身是長庚護專的長庚科技大學2014年起招收照顧服務類背景學生，去年也成立「高齡暨健康照護管理系所」。系主任張淑紅表示，正加強培訓學生長期照護、老人諮商、護理復健、機構經營管理及失智症照護等技能，5年前開始包括青海、上海、香港、北京、江蘇、大連等地醫療集團都前來請益、簽訂合作意向書、簽定姐妹學校等，加速兩岸長照學術交流。

張淑紅表示，大陸近年將養老列為重點政策，包括大量建置養生村，但進駐率不高，因此參考日本及台灣模式，改以小區為單位，建立家庭照顧模式，但產業剛起步，亟需有經驗人才建立相關制度。

張淑紅舉例，5年前從長庚科大護理系畢業的學生陳安宇到大陸養老院擔任顧問主管，管理護理、照護人力及營養師等22人，薪資為台灣二至三倍。雖祭出高薪誘惑，帶給年輕照服員未來願景，但不少學生仍顧及當地物價、租金高，加上大陸高度壓力等原因，寧願留在台灣。

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