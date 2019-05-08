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大古山野百合花季尾聲 5月11日邀請歌手歡度母親節

2019-05-08 19:05聯合報 記者林育瑩╱即時報導

「2019百事合意-大古山野百合花季」自上月27日開展以來，吸引將近8萬人數的遊客前來賞花，而母親節即將到來，農業局將於5月11日最後一天舉辦「媽媽的野百合之日」，邀請蔡家麟、曹雅雯等4名著名台語歌手輪番接力演唱，為野百合花季畫下完美的句點，也邀請民眾帶著媽媽來大古山共度母親節。

桃園市農業局表示，「大古山野百合花季」活動獲得民眾響應，不但吸引近8萬名遊客，還比去年種植活動增加了5萬多人次，其中搭乘假日賞花接駁專車，總計約五千名，參與農場體驗的總計1432人，相較於去年增加了1107人數，且週邊農場及景觀餐廳增加了近三成的營業額，帶來相當可觀的效益，成功的促成在地農業以及觀光的永續發展。

農業局指出，目前大古山福山宮、大古山路邊坡、老鷹觀景平台、A10山鼻捷運站、外輕便車站、外社橋頭、山鼻彩繪邊坡及各休閒農場、景觀餐廳周邊開花率已達八成，僅剩下坑口彩繪村、大古山觀景平台的野白合還在綻放中，預估野百合最後花期至5月底，農業局提醒民眾，賞花的同時也要好好呵護野百合，避免踩踏及順手採摘。

而母親節即將到來，野百合花季將在5月11日最後一天下午3點半舉辦「媽媽的野百合之日」，邀請蔡家麟、曹雅雯等4位著名台語歌手輪番接力演唱。當天上午11點廣場設有大古山在地農創市集，讓遊客在欣賞美麗的野百合及風景之餘，也能逛逛及體驗提供當地小農的特色農產品。

下午聽著動人歌曲，再欣賞義大利藝術家佛朗西斯卡．柏那迪尼所創作的大理石藝術雕塑「繭」、感受野百合花浪潮及陣陣花香，並搭配大古山獨有的星海陸夜景，帶來視覺、嗅覺及聽覺的三重享受，為野百合花季畫下完美的句點，歡迎帶媽媽一起來大古山過母親節。

農業局表示，今年野百合花季除了結合了在地人力的投入、花卉養護施作、志工團隊以及環境與清潔維護之外，更深耕大古山及坑子溪在地特色農莊，規劃系列的農場體驗活動，不僅讓更多民眾能夠深入了解大古山，更期盼能順利推動大古山休閒農業區的永續發展，為當地留下永續經營的契機，進而帶動桃園地方繁榮。

媽媽的野百合之日活動設有免費接駁車，請民眾可多利用搭乘。接駁時間為上午9點至晚間8點，每20到30分鐘發一班車。

詳細內容請上

大古山休閒農業園區FB官方粉絲頁（https://www.facebook.com/LuzhuDagushan/）

2019百事合意-大古山野百合花季 官方網站（http://www.taoyuanlily.com.tw/）

農事體驗報名網址（https://www.facebook.com/675202316023155/posts/1086175424925840/）

「2019百事合意-大古山野百合花季」自開展以來，吸引近8萬遊客前來賞花。圖／市...
「2019百事合意-大古山野百合花季」自開展以來，吸引近8萬遊客前來賞花。圖／市府農業局提供
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「2019百事合意-大古山野百合花季」自開展以來，吸引近8萬遊客前來賞花。圖／市...
「2019百事合意-大古山野百合花季」自開展以來，吸引近8萬遊客前來賞花。圖／市府農業局提供
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野百合母親節賞花
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